"نيكي" يرتفع قبل عطلة الأسبوع الذهبي في اليابان

ارتفع المؤشر نيكي الياباني اليوم وسط تعاملات اتسمت بالتقلبات في ظل غياب المستثمرين قبل عطلة الأسبوع الذهبي، بينما كان أداء سهم مجموعة ميتسوبيشي يو.اف.جيه المالية ضعيفا بعد أنباء عن مخصصات انخفاض قيمة.

وأغلق نيكي مرتفعا 0.1 بالمئة إلى 22217.90 نقطة بعد تحركات بين المكسب والخسارة للمؤشر القياسي.

ورجح المتعاملون أن يتوخى المستثمرون الحذر هذا الأسبوع قبل عطلة لعشرة أيام في اليابان تبدأ نهاية الأسبوع الحالي ويتخللها تنصيب ولي العهد ناروهيتو إمبراطورا جديدا للبلاد.

وارتفعت السوق اليابانية خمسة بالمئة منذ بداية الشهر الحالي بفضل بيانات اقتصادية صينية أفضل من التوقعات مما دعم المعنويات بشأن أرباح الشركات اليابانية.

وقال متعاملون إنه مع تسجيل نيكي أعلى مستوى في أربعة أشهر ونصف الشهر في ابريل، يحتاج المستثمرون لمزيد من المحفزات الإيجابية لدفع السوق للصعود.

وتراجع سهم ميتسوبيشي يو.اف.جيه 0.9 بالمئة بعد أن قالت صحيفة نيكي الاقتصادية اليومية إن البنك سيتحمل نحو 100 مليار ين (893.34 مليون دولار) في السنة المنتهية مارس آذار بعد أن أوقفت وحدة بطاقات الائتمان التابعة له تطوير نظام جديد، لكنه سيبقي على توقعات أرباح العام بأكمله.

ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.1 بالمئة إلى 1618.62 نقطة.