موهوبو السعودية ينافسون على جوائز أولمبياد الكيمياء في موسكو

تشارك المملكة ممثلة في مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" ووزارة التعليم، في منافسات أولمبياد مندليف للكيمياء، الذي يقام في مدينة سانت بطرسبرج في روسيا، خلال الفترة من 20 إلى 28 أبريل الجاري بمشاركة 30 دولة.

ويمثل المملكة في النسخة الحالية من الأولمبياد فريق مكون من خمسة طلاب وطالبة واحدة من مختلف الإدارات التعليمية، وهم: رباب علي الرفيعي، محمد راشد الحديثي، أسامة محمد العلي، محمد هشام الخريصي، عبدالعزيز ‏عبدالرحمن ‏الجعيد، وإياد عبدالله الصالحي.

ويتم ترشيح طلاب وطالبات الفريق بعد إخضاعهم لعدد من الاختبارات والمعايير خلال التدريب المكثف، الذي يقام بالشراكة مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست". وتعد هذه المشاركة السابعة للمملكة في أولمبياد مندليف للكيمياء، ويبلغ رصيد المملكة من الجوائز في المشاركات السابقة تسع ميداليات برونزية، وميدالية فضية.

ويعد أولمبياد مندليف للكيمياء أصعب مسابقة علمية في الكيمياء من حيث مستوى الأسئلة، وطريقة المسابقة، واللغة الأساسية للمسابقة هي اللغة الروسية، حيث تتم ترجمة الأسئلة إلى الإنجليزية ومن ثم إلى العربية.

وتتكون مسابقة مندليف للكيمياء من اختبارين، نظري وعملي، وتقام منذ أكثر من 53 عاما، وتشارك فيها نحو 22 دولة متقدمة في هذا المجال، بعدد طلاب يبلغ نحو 140 طالبا وطالبة.