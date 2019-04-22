20 دولة تدق طبول السلام في شوارع القاهرة

احتضنت قلعة صلاح الدين الأثرية بالقاهرة افتتاح الدورة السابعة من المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية بمشاركة فرق موسيقية من أكثر من 20 دولة.
يتميز المهرجان الذي يقام سنويا تحت شعار "حوار الطبول من أجل السلام" بالعروض التفاعلية مع الجمهور من خلال "الورشة الفنية" التي تقام في الافتتاح والختام بمشاركة جميع الفرق وكذلك الكرنفال الذي يقام في شارع المعز بقلب القاهرة الفاطمية.
ومن بين الدول المشاركة في المهرجان هذا العام الصين، إندونيسيا، المالديف، الهند، كولومبيا، المكسيك، اليونان، أرمينيا، بولندا، السعودية، والأردن.
ومن مصر تشارك فرق شعبية من الدلتا والصعيد وسيناء والنوبة وأخرى تابعة لوزارة الثقافة وكذلك وزارة الشباب والرياضة.
وتقام العروض في ساحة الهناجر بالأوبرا وقبة الغوري ومركز الطفل للحضارة والإبداع والحديقة الدولية بمدينة نصر وحي شرق شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.
ويقام على هامش المهرجان معرض للمنتجات اليدوية والحرف التراثية بقلعة صلاح الدين وكذلك معرض نحت للفنانة أمل منصور من محافظة الوادي الجديد.
وتستمر أنشطة وحفلات المهرجان حتى 27 نيسان (أبريل) الجاري.
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