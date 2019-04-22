6 أبطال خارقين يواجهون ثانوس في «المنتقمون»

كشفت شركة مارفل، عن بوستر جديد للفيلم القادم بعنوانAvengers End Game، المقرر طرحه يوم 26 أبريل الجاري، الذي يعد نهاية لأكثر من 22 فيلما طرحت خلال السنوات الماضية للأبطال الخارقين.

يظهر في البوستر الجديد الذي طرحته الشركة، ستة أبطال خارقين فقط في مواجهة الشرير ثانوس، الذي انتهى الجزء الأخير من السلسلة باستحواذه على أحجار التحكم.

وطرحت شركة مارفل للإنتاج السينمائي، تريلر جديدا للفيلم المقرر عرضه يوم 26 أبريل الجاري في دور العرض العالمية، الذي ضم لقطات جديدة للأبطال الخارقين العائدين مرة أخرى في الجزء الجديد، مثل شخصية iron man، التي اختفت في الجزء الأخير في أحد الكواكب غير المعلومة. دارت أحداث الجزء الأخير من السلسلة الشهيرة عن مواصلة Avengers وحلفائهم حماية العالم من تهديدات كبيرة، تجسدت في ظهور ثانوس، الطاغية الجديد القادم من الظلال الكونية، يبث الخوف في المجرات، وهدفه هو جمع الأحجار الستة اللا نهائية ليبلغ قوة لا محدودة، ما يضع الجميع أمام معركة فاصلة يتوقف عليها مصير اﻷرض، التى اختتمت بهزيمة المنتقمين واختفاء عدد كبير منهم في ظروف غامضة.

وكان مخرجا العمل قد ناشدا المعجبين بعدم إفساد الفيلم عن طريق كشف أحداثه، وذلك بعد تقارير عن تسريب بعض المشاهد عبر الإنترنت.

وفي خطاب مفتوح نشر على "تويتر" تحت وسم #لا تفسدوا لعبة النهاية، قال جو وأنتوني روسو، إنهما عملا مع عدد هائل من الممثلين "بلا كلل على مدى الأعوام الثلاثة الماضية بهدف وحيد هو تقديم نهاية مفاجئة جياشة العاطفة للملحمة".

وأضافا: "عندما ترى لعبة النهاية في الأسابيع المقبلة، من فضلك لا تفسدها على الآخرين مثلما لا تريد أن يفسدها عليك أحد".