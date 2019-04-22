«الخبير المالية» تسجل إجمالي إيرادات تشغيلية بقيمة 188 مليون ريال خلال 2018

أعلنت "الخبير المالية"، الشركة المتخصصة في إدارة الأصول والاستثمارات البديلة، أخيرا نتائجها للسنة المالية 2018؛ حيث اختتمت الشركة عامها بإيرادات تشغيلية بلغت 188 مليون ريال سعودي.

وزادت الشركة نشاطها الاستثماري في الأسهم الخاصة والعقارات، محققة نموا بنسبة 14.8 في المائة لتصل قيمتها إلى 1.5 مليار ريال سعودي. كما زادت الأصول تحت الإدارة بنسبة 16.7 في المائة لتصل إلى 5.6 مليار ريال سعودي، مقارنة بـ 4.8 مليار ريال سعودي في عام 2017. علاوة على ذلك، شهدت الشركة زيادة كبيرة في الطروحات، بنسبة نمو بلغت 59.32 في المائة لتصل قيمتها إلى 803 ملايين ريال سعودي، تضمنت الطرح العام الأولي لوحدات صندوق "الخبير ريت". وارتفعت إيرادات الأتعاب بنسبة 20 في المائة لتصل إلى 64.5 مليون ريال سعودي مقارنة بـ 53.7 مليون ريال في عام 2017. كما سجلت الشركة صافي أرباح قبل احتساب الزكاة وضريبة الدخل قيمته 56.9 مليون ريال بانخفاض هامشي نسبته 7 في المائة فقط، في ظل البيئة الاقتصادية الصعبة في عام 2018 مقارنة بعام 2017 الذي سجل 61.1 مليون ريال سعودي.

وقال مساعد محمد سعد الدريس، رئيس مجلس إدارة "الخبير المالية": "يسرني بالنيابة عن مجلس إدارة الشركة أن أعلن عن تحقيق عدد من الإنجازات خلال عام 2018، كان أبرزها تنويع محفظة استثماراتنا ومنتجاتنا للعملاء بما يتماشى مع استراتيجيتنا الرامية إلى تعزيز حقوق المساهمين وتحقيق عوائد مجزية لهم على المدى الطويل. وعلى الرغم من البيئة الاقتصادية الصعبة التي شهدتها الأسواق خلال العام الماضي، إلا أن الشركة ولله الحمد حققت أداء متميزا من شأنه إرساء أساس متين لأنشطتنا في المستقبل. وبالنسبة للمرحلة المقبلة، فلا نزال واثقين من استراتيجيتنا ومتفائلين بما تحمله السنوات المقبلة لشركتنا ومساهمينا وللمملكة عموما".

وأضاف عمار أحمد شطا، العضو المنتدب لشركة الخبير المالية: "استطاعت شركتنا المحافظة على مكانتها القوية خلال عام 2018، ولا نزال متفائلين بما يحمله المستقبل للمملكة ومستعدين لمواجهة أي تحديات جديدة".

وعقب أحمد سعود غوث، الرئيس التنفيذي لشركة الخبير المالية: "حققت الشركة إنجازات عديدة خلال السنة المالية 2018، وتابعت مسيرة نموها على الرغم من التحديات الاقتصادية الإقليمية والدولية. واختتمت الشركة العام الماضي بأداء متسق وسط تلك الظروف والتحديات التي شهدتها قطاعات أعمالنا خلال السنة المالية 2018، التي تأثرت بشكل رئيس بالتوترات الجيوسياسية الإقليمية وتقلبات السوق العالمية. ويتجلى أبرز إنجازاتنا في نجاح الطرح العام الأولي لصندوق "الخبير ريت" باستقطاب ما يزيد على 247 مليون ريال سعودي من أكثر من 25 ألف مكتتب. كما نفذنا عديدا من الاستثمارات الاستراتيجية في قطاع التعليم، الذي نعده ركيزة مهمة لمستقبل المملكة والمنطقة. وسنتابع في المرحلة المقبلة اغتنام الفرص التي تحقق عوائد جيدة لعملائنا، ونتطلع إلى تحقيق أداء أفضل العام المقبل".