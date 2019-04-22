«العربي الوطني» يحتفي بتخريج دفعة جديدة من المتدربين

احتفل البنك العربي الوطني، في مقره الرئيس بالرياض، بتخريج دفعة جديدة من برنامج الموظفين الواعدين، وبرنامج العربي للخريجين 2018، بحضور الدكتور روبير عيد عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي للبنك، وعبيد الرشيد نائب الرئيس التنفيذي، وعدد من كبار مسؤولي البنك.

وقال الدكتور روبير عيد، مخاطبا الخريجين والخريجات: "أقدر حرصكم على الاستفادة من فرص التطوير والتأهيل التي يوفرها البنك بهدف تحقيق ما تصبون إليه وتبوؤ مراكز قيادية في المستقبل، وأهيب بكم أن تثابروا على العمل بحماس وعزيمة وقوة إرادة، ولا سيما أنكم طاقات شابة لديها المهارة والطموح والقدرة على تعزيز تطورها الوظيفي، والإسهام في تحقيق مزيد من النجاح والتألق لهذا الصرح العريق".

من ناحيته ذكر بدر العتيبي رئيس مجموعة الموارد البشرية، أن برنامج العربي للخريجين ضم عددا من الخريجات المتميزات من حملة شهادتي البكالوريوس والماجستير بتخصصات مختلفة، وقد تضمن خطة تطوير مبتكرة ومتكاملة على مدار العام، ودورات تدريبية مكثفة في أكاديمية العربي، فيما ضم برنامج "الموظفين الواعدين" مجموعة من الموظفين والموظفات الذين تم اختيارهم من وحدات العمل المختلفة على نطاق البنك، ومن مختلف المستويات والدرجات الوظيفية، وذلك بناء على معايير دقيقة تشمل التميز في الأداء والقدرات الكامنة التي تنبئ بمستقبل قيادي واعد، بهدف تعزيز قدراتهم وتعريفهم على مختلف جوانب العمل المصرفي، وتأهيلهم لشغل مناصب قيادية مستقبلا.