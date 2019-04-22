موظفو وموظفات مصرف الراجحي يتطوعون في اليوم العالمي للتوحد

نظم مصرف الراجحي ضمن الفعاليات الخاصة باليوم العالمي لاضطراب التوحد - كإحدى مبادرات المسؤولية الاجتماعية والعمل التطوعي التي يتبناها المصرف هذا العام - برنامجا متكاملا لمجموعة من الأطفال التوحديين في حفر الباطن والجوف، حيث تطوع إلى المشاركة في هذه الفعالية مجموعة من موظفي وموظفات المصرف.

واشتمل البرنامج على عديد من الفعاليات أهمها، عرض ترفيهي للأطفال والمشاركة المعنوية بين موظفي المصرف والأطفال من خلال الألعاب والمسابقات. وقد أبدى المتطوعون والمتطوعات من المصرف في هذه الحملة سعادتهم الغامرة في مشاركة هؤلاء الأطفال هذه الفعالية التي توثق العلاقة بين المصرف والمجتمع من جهة وبين منسوبي المصرف وأفراد المجتمع من جهة أخرى.

من جهتها، ثمنت مراكز التوحد التي استضافت المصرف لتنفيذ هذه الفعاليات مبادرة المصرف في زيارة الأطفال ومشاركتهم فرحتهم بمناسبة اليوم العالمي للتوحد مؤكدين ريادة المصرف في العمل الاجتماعي والتطوعي في جميع المناسبات وتمنوا من المصرف الاستمرار في تقديم هذه النوعية من البرامج التي تعزز علاقة المصرف بالمجتمع وعلاقة موظفيه بأفراد المجتمع.

يذكر أن المصرف اعتمد هذا العام خطة متكاملة للعمل الاجتماعي ارتكزت بشكل أساسي على العمل التطوعي وتفعيل دور الموظفين في أداء الدور الاجتماعي المنوط بهم إيمانا من المصرف بضرورة غرس روح المبادرة والتعاون ودمج الموظفين وتعريفهم بقضايا المجتمع.