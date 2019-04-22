«زين السعودية» توقع اتفاقية شراكة استراتيجية مع «ديتا ساد»

وقعت "زين السعودية" اتفاقية شراكة استراتيجية مع "ديتا ساد"، (شركة سعودية تعمل في مجال خدمات وتكنولوجيا المعلومات)، وهي الاتفاقية التي تستهدف تعزيز الحوسبة السحابية، وتحقيق تعاون أكبر على صعيد خدمات إنترنت الأشياء، والخدمات المدارة، إضافة إلى الاستفادة من خدمات البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وبهذه الاتفاقية، سترسم "زين السعودية" و"ديتا ساد" ملامح جديدة للتعاون الوثيق مع الشركات الرائدة والمتخصصة، فيما تتطلع هذه الاتفاقية إلى الاستفادة من الإمكانات التقنية الهائلة التي تتميز بها الشركتان.

وتسعى "زين السعودية" من خلال توقيع هذه الاتفاقية إلى عقد تفاهمات عالية المستوى تترجم بفاعلية حرص الشركة على أن تكون رائدة في هذا المجال من جهة، وأن توسع محفظتها من الخدمات المقدمة لعملاء قطاع الأعمال من جهة أخرى، بما يعزز بالتالي من النشاط الاقتصادي والتجاري، الأمر الذي يخدم قطاع الأعمال والشركات المتوسطة والصغيرة ومنظومة ريادة الأعمال، ويرفع من مساهمة قطاع الاتصالات في الناتج المحلي الإجمالي.

وتعد شركة "ديتا ساد" واحدة من أكثر الشركات المحلية تميزا في مجال الحوسبة السحابية ومركز المعلومات، حلول التنفيذ، الربط وشبكات الشركات وأيضا الخدمات المدارة والعمليات كونها مساهما رئيسا في تنمية وتطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات منذ عام 1982 فيما تمتلك "زين السعودية" أدوات تنافسية مميزة، عززت من حضور وقوة الشركة في إحدى أضخم أسواق الاتصالات في منطقة الشرق الأوسط (السوق السعودية)، هذه الاتفاقية ستفتح أبوابا للاستفادة من التجارب والخبرات المشتركة والاستفادة من مجالات الامتياز وأفضل الحلول المقدمة في مجالات الأمن السيبراني إنترنت الأشياء للاستعداد للمستقبل المشرق والتطورات العالمية.

وتعليقا على هذه الخطوة، أكد المهندس سعد السدحان الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال والنواقل والمشغلين أن "زين السعودية" تسعى دائما لإثراء محفظة أعمالها مع شركاء متميزين، وأكثر تخصصا، لافتا إلى أن "زين السعودية" تعتز كثيرا بمثل هذه الاتفاقيات النوعية التي تترجم حرص الشركة الدائم على تقديم أفضل الخدمات لقطاعي الأعمال، والأفراد، في المملكة العربية السعودية.