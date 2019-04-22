بكين تصدر سندات بـ671.6 مليار دولار في مارس

بلغت قيمة السندات التي أصدرتها الصين في آذار (مارس) 4.5 تريليون يوان (نحو 671.6 مليار دولار)، وفقا لبيانات من البنك المركزي الصيني.

وبحسب وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، بلغت قيمة إصدار سندات الخزانة 150 مليار يوان، في حين بلغت قيمة إصدار سندات الحكومات المحلية 624.5 مليار يوان، وفقا للبنك الشعب الصيني.

وبنهاية آذار (مارس)، بلغ حجم ديون سوق السندات المستحقة 89.1 تريليون يوان.

وستسرع الصين إصدار سندات الحكومات المحلية للعام الجاري بغية المساعدة على تنفيذ مختلف المشاريع في الوقت المناسب. وبنهاية 2018، بلغ رصيد ديون الحكومات المحلية 18.39 تريليون يوان، أقل من السقف الرسمي البالغ 21 تريليون يوان. من جهة أخرى، شهدت الشركة الصينية المحدودة للتأمين على الحياة، إحدى شركات التأمين الرائدة في الصين، زيادة في إيراداتها من الأقساط بواقع 11.9 في المائة على أساس سنوي خلال الربع الأول من 2019، وفقا لبيانات الشركة. وبلغ إجمالي إيرادات أقساط التأمين خلال فترة يناير- مارس 272.4 مليار يوان (نحو 40.7 مليار دولار)، وفقا لأرقام غير مدققة أعلنتها الشركة.

وشهدت شركات التأمين الصينية نموا قويا في إيراداتها من الأقساط خلال الأشهر الأخيرة بعد أن شددت السلطات على اللوائح في العام الماضي، لدرء المخاطر المالية في ثاني أكبر سوق للتأمين في العالم.

وأظهر القطاع قدرة أكبر على كبح المخاطر، حيث انخفضت رافعته الكلية بشكل تدريجي وتحسن هيكله للأعمال، وفقا لما ذكرت هيئة تنظيم التأمين في الصين في ديسمبر الماضي، وسجلت الشركة زيادة بواقع 4.7 في المائة في إيراداتها من الأقساط في 2018. إلى ذلك، شهد الشحن البري في الصين نموا مطردا خلال الربع الأول من هذا العام، وفقا لبيانات رسمية. وأفادت وزارة النقل في بيان أن حجم الشحن البري زاد بنسبة 5.9 في المائة على أساس سنوي، ليصل إلى 8.19 مليار طن خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام.

وشهدت مقاطعة خنان أسرع نسبة نمو في المؤشر حيث بلغ معدل النمو 14.9 في المائة، وتأتي بعدها شانشي وهيلونججيانج.

وارتفع حجم الشحن على الطرق السريعة بنسبة 10.2 في المائة على أساس سنوي خلال هذه الفترة، بحسب الوزارة.

وارتفعت نسبة الاستثمار في الأصول الثابتة في النقل البري بنسبة 3.3 في المائة ليصل إلى 372.2 مليار يوان (نحو 55.5 مليار دولار) في الفترة ما بين يناير ومارس، وأظهرت البيانات التي تم إضافتها إلى سلسلة من المؤشرات، مرونة الاقتصاد.