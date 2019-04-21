السعودية تنضم كمراقب لاتفاقية آلية تعاون الإدارات الضريبية ضمن مبادرة الحزام والطريق

وقع محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل المهندس سهيل أبانمي، أمس، على اتفاقية انضمام المملكة لآلية تعاون الإدارات الضريبية ضمن مبادرة الحزام والطريق بصفة مراقب، وذلك خلال المنتدى الأول لآلية التعاون والذي أقيم في مدينة "WUZHEN" في جمهورية الصين الشعبية.

وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز قدرات الإدارة الضريبية في المملكة من خلال الحد من المنازعات الضريبية وحلها، بالإضافة إلى تحسين خدمات المكلفين وتبسيط إجراءات امتثالهم، وميكنة أعمال الإدارات الضريبية، ورفع درجة الوضوح وسيادة القانون.

والتقى وفد المملكة المشارك في المنتدى مع وفد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، كما عُقد اجتماع خاص مع الجانب الصيني، تم خلاله مناقشة آلية التعاون في المجالات الضريبية، وتحسين تنسيق السياسات الضريبية، وتعزيز بناء القدرات في أعمال الضرائب، وتسهيل التجارة والاستثمار.

يذكر أن "مبادرة الحزام والطريق" جاءت لتنمية وتعزيز التبادل التجاري بين دول العالم المختلفة وخلق مسارات مُمهدة لنقل البضائع وتعزيز القدرة اللوجستية للدول المشاركة في المبادرة، مما يعزز التبادل التجاري والثقافي.