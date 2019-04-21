الفضلي يضع حجر الأساس للمرفأ الثاني في أملج خلال شوال .. ومركز للدعم اللوجستي قريبا

أكد المهندس عبدالرحمن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة أن الوزارة ستبدأ في شهر شوال القادم بوضع حجر الأساس لإنشاء المرفأ الثاني بمحافطة أملج والمسمى مرفأ "القاد". موضحا أن الوزارة تتجه خلال العام القادم لإنشاء مركز للدعم اللوجستي للصيادين وتنمية الحياة البحرية بالمحافظة وإقامة فراخات سمكية لتعظيم المخزون السمكي وإحداث توازن بحري يفي بالتزايد الكبير في أعداد الصيادين بالمحافظة التي تتجاوز عدد القوارب فيها الـ 3000 قارب صيد. وقال الفضلي في رد على سؤال لأمين السنوسي شيخ الصيادين بمحافظة أملج حول الثروة السمكية بالمحافظة خلال لقاء اليوم بالمزارعين ومربي المواشي وصيادي الأسماك بفرع الوزارة بمنطقة تبوك : إن هذا اللقاء يأتي بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين ولي عهده اللذين دائما ما يؤكدان ضرورة الانتقال إلى المناطق وتلمس احتياجات المواطنين فيها والعمل على تنفيذها ووزارة البيئة تولي الثروة السمكية كما تولي كافة القطاعات التابعة جل إهتمامها. مشيرا إلى أن إنتاج المملكة من الثروة السمكية يتضاعف ولدى الوزارة مستهدف في عام 2020 ومستهدف 2030 وكل المؤشرات تشير إلى أنها بمشيئة الله ستحقق ذلك بمشيئة الله. وتفاعل مع عدد من شكاوي المواطنين واقتراحاتهم حيث وجه وكالات الوزارة في القطاعات ذات العلاقة بسرعة العمل على حلها وإنهائها كما وجه إدارة فرع الوزارة بتبوك بالشخوص على سد "الفارعه" الذي تقدم عدد من ملاك الأراضي المجاورة للسد بمقترح يزيل خطر سيول الأمطار عن أراضيهم والرفع بتقرير عاجل في هذا الشأن.

وكان وزير البيئة والمياه والزراعة قد تفقد فرع الوزارة بمنطقة تبوك وأطلع على سير العمل فيه وعلى إنجازاته خلال 2018 إضافة إلى المشاريع الجاري تنفيذها بسدود المنطقة والبالغ عددها 22 سدا منها 14 سدا للاستعاضة و 8 سدود للتحكم بقيمة إجمالية تقدر بـ 19 مليون ريال في حين أصدر وجدد الفرع خلال العام المنصرم أكثر من 600 سجل زراعي وأكثر من 5 آلاف قرار تملك فيما تجاوز عدد الأشجار المعالجة من الآفات الزراعية 239.275 شجرة وبلغ عدد المناحل في تبوك وأملج ومركزي أشواق وبداء 38 منحلا بنسبة إنتاج تزيد على 30 ألف كجم إلى جوار مايزيد عن 10500 مزرعة في جميع مدن ومحافظات ومراكز المنطقة وأنتج الفرع خلال العام ذاته 20940 أل شتلة زراعية كما قام بالعديد من الفعاليات والأنشطة الإرشادية بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة فيما قام الفرع بتحصين مايقارب 1.3 مليون من المواشي ضد الأوبئة والأمراض وقام بإستقبال وتصدير مايزيد عن 998 ألف طن من الخضروات والفواكهة وخلافها عبر المحاجر النباتية والحيوانية بالمنطقة إضافة إلى الرفع بالمساحات الهامة لعدد 3 مواقع تم تخصيصها كمتنزهات للأهالي في مدينة تبوك. وفي ختام الزيارة أجتمع بمدراء الإدارات ومدراء أفرع الوزارة بمنطقة تبوك وناقش معهم إحتياجات الفرع والمعوقات التي تعترض عملهم إضافة إلى مناقشة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال. وكان الفضلي قد قام مساء أمس بزيارة لإحدى الشركات الرائدة في الإنتاج النباتي والحيواني بتبوك خاصة فيما يتعلق بإنتاج الزهور وإنتاج طائر السمان، حيث تعدّ الشركة الوحيدة بالشرق الأوسط لإنتاج هذا الطائر.