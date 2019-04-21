"الجزيرة" يربح 263 مليون ريال خلال الربع الأول من 2019

ارتفعت صافي أرباح بنك الجزيرة خلال الربع الأول من 2019 حيث حققت الشركة صافي ربح بلغ 263.3 مليون ريال بارتفاع 7.692% مقارنة بصافي أرباح 245.3 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام السابق، وبلغت ربحية السهم 0.32 ريال مقابل 0.43 في الفترة المماثلة من العام السابق.

وقالت البنك: ارتفع صافي الدخل بنسبة 7% بسبب الارتفاع في دخل العمليات بنسبة 8% وهذا الإرتفاع يعود بشكل رئيسي إلى الارتفاع في صافي دخل العمولات الخاصة وصافي دخل تحويل العملات الأجنبية وصافي دخل الاتعاب والعمولات البنكية والأرباح من الإستثمارات الغير تجارية. في المقابل ارتفعت مصاريف العمليات بنسبة 8% و ذلك بشكل رئيسي بسبب الارتفاع في مصاريف الاستهلاك والاطفاء ورواتب الموظفين وما في حكمها وصافي مخصص خسائر الإئتمان والمصاريف العمومية والإدارية الأخرى قابله انخفاض في مصاريف الايجارات والمباني.