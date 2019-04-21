3 مليارات يوان أرباح شركة "تيانهونج" الصينية لإدارة الأصول العام الماضي

حققت شركة "تيانهونج" الصينية لإدارة الأصول، وهي شركة رائدة في صناعة صناديق الاستثمار، قفزة في أرباحها بنسبة 82ر15 بالمئة على أساس سنوي لتسجل 07ر3 مليار يوان (نحو 2ر458 مليون دولار أمريكي) في العام الماضي، طبقا لما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" اليوم الأحد.

وأضافت الشركة في بيان لها أرسلته إلى بورصة شانغهاي أن عائداتها ارتفعت بنسبة 18ر6 بالمئة مقارنة بالعام الأسبق لتسجل 13ر10 مليار يوان.

وتعد الشركة الصندوق الاستثماري الأول الذي يسجل أرباحاً تخطت حاجز الثلاثة مليارات يوان، وأكثر من عشرة مليارات يوان من الإيرادات.

وكانت الشركة قد أطلقت في عام 2003 أول تعاون مع شركة "علي بابا" الصينية العملاقة باسم صندوق إنترنت "يو إيباو" الذي لا يزال يمثل أكثر صناديق سوق المال شعبية ورواجاً في الصين نظراً للعائدات المرتفعة نسبياً وانخفاض عتبات الاستثمارات.