منظومة جديدة للذكاء الاصطناعي لتلخيص وتبسيط الأبحاث العلمية للقارئ غير المتخصص

ابتكر فريق من الباحثين في الولايات المتحدة منظومة جديدة للذكاء الاصطناعي يمكنها تلخيص وتبسيط الأبحاث العلمية المعقدة للقارئ غير المتخصص، في شكل جملة واحدة أو جملتين على الأكثر.

ومن الممكن أن تعود هذه المنظومة بالفائدة على المحررين والكتاب غير المتخصصين، وكذلك على العلماء والباحثين المكلفين بالاطلاع على أعداد كبيرة من الأبحاث العلمية بغرض الحصول على فكرة مبدئية عن المادة العلمية في الأبحاث التي يتم تكليفهم بالاطلاع عليها.

وجاءت المنظومة الجديدة كنتيجة لمجموعة من المشروعات العلمية غير المرتبطة والتي كانت تتعلق بتطوير تطبيقات للذكاء الاصطناعي اعتمادا على الشبكات العصبية، بهدف معالجة بعض القضايا الشائكة في مجال الفيزياء.

وسرعان ما اكتشف فريق الدراسة أنه يمكن تطبيق نفس النهج لمعالجة مشكلات حوسبية معقدة تتعلق بالنصوص اللغوية.

ونقل الموقع الإلكتروني "ساينس ديلي" المتخصص في الأبحاث العلمية عن الباحث مارين سولياسيتش من معهد ماساشوسيتس للتكنولوجيا في الولايات المتحدة قوله: "نجري أبحاثا مختلفة في مجال الذكاء الاصطناعي منذ سنوات، وكنا نستخدم هذه التقنية بشكل أساسي في مجال الفيزياء، ولكننا وجدنا إمكانية استخدام نفس النهج لأداء مهام مختلفة".

وتعتبر تقنية الشبكات العصبية بشكل عام محاولة لتقليد طريقة تفكير العقل البشري لتعلم مهارات جديدة، حيث يختبر الكمبيوتر عددا كبيرا من النماذج والأنماط المختلفة، ويتعرف على العناصر المشتركة غير المباشرة التي تربط بين هذه الأنماط، كوسيلة لاكتساب المهارات الجديدة.