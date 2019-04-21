مبيعات سيارات "كيا موتورز" بلغت 8 ملايين وحدة في أمريكا

باعت شركة "كيا موتورز" ، الشركة رقم 2 في كوريا الجنوبية لصناعة السيارات ، أكثر من 8 ملايين سيارة في أمريكا، منذ أن افتتحت أول مكتب لها في أمريكا عام 1992 ، حسبما أظهرت بيانات الصناعة اليوم الأحد، طبقا لما ذكرته وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء اليوم.

وباعت الشقيقة الأصغر لشركة "هيونداي موتور" 55814 سيارة في الولايات المتحدة في مارس.

وكانت شركة "كيا" قد افتتحت أول مكتب لها في الولايات المتحدة منذ 28 عاما ، حيث بلغ إجمالي مبيعاتها مليون وحدة في عام .2003

وارتفع الرقم بشكل حاد منذ عام 2010 ، عندما أكملت كيا خط الإنتاج المحلي في جورجيا ، حيث وصلت المبيعات إلى 5 ملايين وحدة في عام 2014 و 7 ملايين وحدة في عام 2017 ، حسبما أظهرت بيانات الصناعة.

وأكثر سيارات كيا شعبية في الولايات المتحدة هي سيارة "سورينتو" الرياضية متعددة الاستخدامات ، التي حققت مبيعات بلغت 31ر1 مليون وحدة.

وسبق لسيارة سورينتو أن حققت مبيعات سنوية بلغت حوالي 50 ألف وحدة ، ثم ارتفعت لاحقًا إلى 100 ألف وحدة بعد إنتاج سيارات الدفع الرباعي محليا في خط إنتاج جورجيا.

وتبعتها سيارة سول "على شكل صندوق "بـ 19ر1 مليون وحدة ، كما حققت مبيعات سنوية تبلغ حوالي 100 ألف وحدة".

وأظهرت البيانات أن السيارة متوسطة الحجم "سيدان كيه5." احتلت المركز الثالث عند06ر1 مليون وحدة. وبلغت المبيعات المتراكمة لسيارة "سبورتاج" الرياضية ، 627ر962 وحدة في آذار/مارس بعد إطلاقها في عام .1994