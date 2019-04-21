"نتفليكس" تختبر خاصية جديدة لتشغيل حلقات عشوائية من أي مسلسل

بدأت شركة موقع بث الأفلام ومواد الترفيه عبر الإنترنت "نتفليكس" اختبار خاصية جديدة تتيح للمستخدمين تشغيل أي حلقة من أي مسلسل يبثه الموقع بصورة عشوائية.

وأشار موقع "سي نت دوت كوم" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن زر "راندوم" (عشوائي) الجديد الذي يختبره موقع "نتفليكس" حاليا يوفر جهدا ووقتا كبيرا للمستخدمين أثناء محاولة الوصول إلى حلقات أي مسلسل على الموقع.

وأضاف الموقع أن الخاصية الجديدة متاحة بشكل تجريبي لمستخدمي خدمة "نتفليكس" عبر الأجهزة الذكية التي تعمل بنظام التشغيل "أندرويد".

وقال "متحدث باسم "نتفليكس" في بيان عبر البريد الإلكتروني "نختبر حاليا قدرة المستخدمين على تشغيل حلقة عشوائية من المسلسلات التلفزيونية المختلفة عبر تطبيق نتفليكس لأجهزة أندرويد.. هذه الاختبارات تتنوع بشكل عام في طول الوقت والمنطقة التي تجري فيها وقد لا تصبح خاصية دائمة".

كان موقع "أندرويد بوليس" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا قد رصد هذه التجارب ونشر لقطات شاشة توضح الخاصية الجديدة، مشيرا إلى أن الخاصية الجديدة ستعمل بالطريقة التي يعمل بها زر "شافل" في تطبيقات تشغيل الموسيقى. وستساعد الخاصية الجديدة المستخدمين في تشغيل حلقة شهيرة أو عشوائية من أي مسلسل.

وبحسب موقع "سي نت دوت كوم" فإن هذه الخاصية قد لا تكون مفيدة في كل المسلسلات، وبخاصة بالنسبة للمسلسلات ذات الحبكة المعقدة مثل "أشياء غريبة" أو "أوزارك".