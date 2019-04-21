عمومية "زين السعودية" تنتخب مجلس إدارته الجديد

أعلن مجلس إدارة شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية التي عقدت يوم الخميس بعد اكتمال النصاب القانوني، وبنسبة حضور بلغت % 50.52، وكانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية كالتالي:

-الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2018م.

- الموافقة على تقرير مراجع الحسابات للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2018م.

- الموافقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2018م.

- الموافقة على تعيين أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة والتي تبدأ اعتباراً من تاريخ 26-04-2019م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 25-04-2022م وهم كل من:-

- الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير

- بدر بن ناصر الخرافي

- رائد بن علي السيف

- مارك سكوت جيجنهايمر

- سعود بن عبدالله البواردي

- أسامة ميشال متّى

- هشام بن محمد محمود عطار

- مارتيل انتوني كاراتي

- فراس اوجار

- الموافقة على تعيين شركة الدار لتدقيق الحسابات عبدالله البصري (جرانت ثورتن) لمراجعة حسابات الشركة من بين المرشحين، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوية من العام المالي 2019م والربع الأول للعام 2020م وتحديد أتعابه.

- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة المراعي والتي يكون لرئيس مجلس الإدارة الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير رئيس مجلس إدارة شركة زين مصلحة غير مباشرة فيها، حيث انه عضو مجلس إدارة في شركة المراعي، وهي عباره عن عقد خدمات اتصالات. حيث بلغت إجمالي قيمة التعاملات خلال عام 2018م مبلغ وقدره 2,718,295 مليونين وسبعمائة وثمانية عشر الف ومائتين وخمسة وتسعون ريال سعودي، والترخيص بها لعام قادم، وذلك بالشروط التجارية السائدة وبدون شروط تفضيلية.

- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مستودعات الأرشفة المحدودة، والتي يكون للأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير رئيس مجلس إدارة شركة زين السعودية مصلحة غير مباشرة فيها. حيث وقعت زين السعودية عقد مع شركة مستودعات الأرشفة المحدودة وهي شركة تابعة لشركة تجوري المحدودة التي شغل الأمير نايف بن سلطان عضوية مجلس إدارتها بعد التعاقد بينها وبين زين السعودية. حيث تم توقيع عقد خدمات التخزين والأرشفة في تاريخ 29-07-2015م، كما بلغ إجمالي قيمة التعاملات خلال عام 2018م مبلغ وقدره 916,000 ريال سعودي.

- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31-12-2018م.

- الموافقة على صرف مبلغ 375,000 ريال سعودي كمكافأة لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة ومبلغ 50,000 ريال سعودي كمكافأة لكل عضو من أعضاء اللجان وبإجمالي 3,675,000 ريال عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2018م

- الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين مارتيل انتوني كاراتي عضواً في مجلس الإدارة (عضو غير تنفيذي ممثل لشركة النهار للاستشارات الاقتصادية (ذ.م.م)) إعتباراً من تاريخ 09-12-2018م وحتى نهاية الدورة الحالية للمجلس خلفاً لعضو مجلس الإدارة المستقيل ثامر احمد عبيدات (عضو غير تنفيذي ممثل لشركة النهار للاستشارات الاقتصادية (ذ.م.م)) بتاريخ 25-11-2018م

- الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 26-04-2019م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 25-04-2022م، على مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها وهم:

• رائد بن علي السيف

• أسامة ميشال متى

• مارتيل انتوني كاراتي