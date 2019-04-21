"موبايلي" تربح 67.3 مليون ريال في خلال الربع الأول

حققت شركة إتحاد إتصالات "موبايلي" صافي ربح بعد الزكاة والضريبة بـ 67.3 مليون ريال خلال الربع الأول، مقابل خسائر بـ 93.4 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق. واستمرت موبايلي في تحسين إيراداتها للربع السادس على التوالي، حيث بلغت 3,201 مليون ريال سعودي في الربع الأول من العام 2019 بالمقارنة مع 2,833 مليون ريال سعودي في الربع المماثل من العام السابق بارتفاع قدره 13.0%. ويعود ذلك بشكل رئيس إلى زيادة وتحسن نوعية قاعدة العملاء ونمو قاعدة الألياف الضوئية ونمو مبيعات قطاع الأعمال وقطاع الجملة.
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