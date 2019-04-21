انفجارات في سريلانكا تودي بحياة 137 شخصا على الاقل

اسفرت تفجيرات استهدفت العاصمة السريلانكية اليوم الأحد عن مقتل نحو 137 شخص وأصابت أكثر من 400، بعد هدوء في الهجمات الكبرى منذ انتهاء الحرب الأهلية قبل عشرة أعوام.

ولم يرد إعلان عن المسؤولية في دولة شهدت حربا لمدة عقود مع الانفصاليين التاميل حتى عام 2009 كانت تفجيرات القنابل خلالها أمرا شائعا.

ودعا رئيس الوزراء رانيل ويكرمسينغ إلى اجتماع لمجلس الأمن الوطني في مقره في وقت لاحق اليوم.