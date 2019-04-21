أمير المدينة المنورة بالنيابة يكرم الطلاب المتفوقين والمتميزين

تحت رعاية الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، كرم الأمير سعود بن خالد الفيصل، أمير منطقة المدينة المنورة بالنيابة، 308 طلاب منهم 188 طالباً متفوقا علمياً على مستوى المنطقة، و120 طالباً تميزوا في اختبار القدرات الذي تعده هيئة تقويم التعليم بنسب تجاوزت 95 في المائة.

ومثل الوطن 16 طالباً وتسع طالبات من المدينة المنورة في المحافل الدولية في مسابقات علمية متعددة، وذلك خلال الحفل الذي نظمته إدارة التعليم في المنطقة بمناسبة ختام الأنشطة الطلابية، في القاعة الثقافية في مبنى الإدارة في المدينة المنورة.

وقام أمير منطقة المدينة المنورة بالنيابة بجولة على المعرض المصاحب الذي يحتوى على الأعمال والمشغولات الفنية لطلاب وطالبات المنطقة، ومعرض ريادة الأعمال الشبابية المنبثق عن برنامج Activate الذي تشرف عليه إمارة منطقة المدينة المنورة وتنفذه إدارة التعليم في المنطقة بالشراكة مع هيئة تطوير منطقة المدينة وجامعة بابسون الأمريكية.

وانطلق البرنامج الهادف إلى تزويد طلاب وطالبات المرحلة الثانوية بتعليم المدينة المنورة بالأدوات اللازمة لتطبيق أفكارهم واستثمار إمكاناتهم وصناعة أجيال قادمة تواكب التغيرات المتلاحقة وتستوعب التحولات المقبلة من خلال نشر ثقافة ريادة الأعمال والابتكار في المجتمع المدرسي بتأهيل وإعداد 45 معلما ومعلمة و11 من رواد ورائدات الأعمال على يد خبراء من الجامعة الرائدة في ريادة الأعمال، ثم تطبيق مقرر بابسون لريادة الأعمال الذي يتألف من 12 وحدة على 1046 طالبا وطالبة في مدارس العينة التي بلغت 39 مدرسة نتج عنها 241 مشروعاً.

واحتوى معرض ريادة الأعمال الشبابية على 91 مشروعاً يقوم عليها 239 طالباً وطالبة، ويشرف عليهم 24 معلماً ومعلمة.

وأكد ناصر العبدالكريم مدير عام التعليم في المنطقة أن الدعم والرعاية اللذين يجدهما قطاع التعليم بالمنطقة من أمير المنطقة ونائبه أسهما في تحقيق 17 جائزة من جوائز وزارة التعليم للتميز في مختلف الفروع خلال العامين الماضيين، حققها معلمون ومعلمات ومرشدون ومرشدات وطلاب وطالبات. ولفت إلى أن تدشين أمير المنطقة 60 مشروعاً تعليمياً قبل أيام بالشراكة مع شركة تطوير للمباني سيسهم في دعم مسيرة التعليم في المنطقة وسيعود على الطالب بالفائدة من خلال توفير كل ما يحتاج إليه من أدوات تساعده على التفوق الدراسي.

عقب ذلك قدم عرض مرئي عن برنامج "ريادة الأعمال"، بعدها ألقى الطالب عبدالله عمر السفياني أحد الطلاب المكرمين كلمة الطلاب المتفوقين نيابة عنهم، ثم ألقى الطالب عبدالله فهيد الروقي قصيدة بهذه المناسبة، وبعدها قدم أوبريت بعنوان: (وطن السمو).