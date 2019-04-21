وسط إقبال المئات .. انطلاق مزاد السيارات الكلاسيكية في بريدة

جذب المزاد العلني للسيارات القديمة المعروضة للبيع، مئات الزوار من كبار السن والشباب من الجنسين أمس، وذلك على هامش فعاليات مهرجان السيارات التراثية والكلاسيكية الثالث في بريدة، الذي ينظمه مجلس التنمية السياحية في القصيم.

وبمشاركة من هواة السيارات الكلاسيكية من المملكة، ودول الخليج أقيم المزاد للسيارات القديمة والنادرة، التي صنع مجموعة منها قبل 100 عام، وتم بيع عدد من السيارات بمبالغ كبيرة، تعكس أهمية وشغف محبي السيارات التراثية.

وأوضح أحمد الصقري الرئيس التنفيذي للمهرجان، أن مزاد السيارات التراثية والكلاسيكية يبرهن أهمية وتميز المهرجان كأكبر تجمع للسيارات القديمة، لافتا إلى أن المهرجان يحظى بفعاليات متنوعة تحاكي الماضي وتترجم جمال السيارات القديمة، التي يعود تاريخ صنعها إلى أكثر من 100 عام، مع ما يقدمه المهرجان من فعاليات متنوعة تستهوي طبقات المجتمع المتعددة.