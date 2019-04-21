وسط إقبال المئات .. انطلاق مزاد السيارات الكلاسيكية في بريدة

جذب المزاد العلني للسيارات القديمة المعروضة للبيع، مئات الزوار من كبار السن والشباب من الجنسين أمس، وذلك على هامش فعاليات مهرجان السيارات التراثية والكلاسيكية الثالث في بريدة، الذي ينظمه مجلس التنمية السياحية في القصيم.
وبمشاركة من هواة السيارات الكلاسيكية من المملكة، ودول الخليج أقيم المزاد للسيارات القديمة والنادرة، التي صنع مجموعة منها قبل 100 عام، وتم بيع عدد من السيارات بمبالغ كبيرة، تعكس أهمية وشغف محبي السيارات التراثية.
وأوضح أحمد الصقري الرئيس التنفيذي للمهرجان، أن مزاد السيارات التراثية والكلاسيكية يبرهن أهمية وتميز المهرجان كأكبر تجمع للسيارات القديمة، لافتا إلى أن المهرجان يحظى بفعاليات متنوعة تحاكي الماضي وتترجم جمال السيارات القديمة، التي يعود تاريخ صنعها إلى أكثر من 100 عام، مع ما يقدمه المهرجان من فعاليات متنوعة تستهوي طبقات المجتمع المتعددة.
الناس
- معرض «100 عام».. لوحات فنية للقدس بين زمانين
- عندما يتوارى الخبر الكاذب بخبر أكذب منه!
- الثعابين تجبر رئيس ليبيريا على مغادرة مكتبه والعمل من المنزل
- ماجدة الرومي تحيي حفل «شتاء طنطورة».. وعرض بانورامي للوحات فان جوخ
- طبيب سعودي ينال براءة اختراع أمريكية عن علاج لخشونة المفاصل
- أمير المدينة المنورة يُتوّج أبطال كأس خادم الحرمين الشريفين لسباق القدرة والتحمّل
- طائرة نيوزيلندية تعود من منتصف الطريق بعد اصطدامها بشيء "غير معروف"
- «شتاء طنطورة».. معرض مفتوح لحضارات عمرها آلاف السنين
- عقار جديد للسرطان يضرب "ساعته البيولوجية"
- «لك يا سلمان».. حكاية وفاء يرويها طلاب الرياض احتفاء بذكرى البيعة
أضف تعليق