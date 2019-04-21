الاتحاد .. 9 أهداف تخيف لوكوموتيف

يخشى نادي لوكوموتيف طشقند الأوزبكي، المد الهجوم لفريق الاتحاد لكرة القدم، حيث حرص موقعه الرسمي للنادي على نشر تقرير تناول فيه الأهداف التسعة التي سجلها لاعبو العميد خلال مبارياتهم الثلاث في المجموعة الثانية من دوري أبطال آسيا، قبل المواجهة التي تجمع الفريقين غدا في الجولة الرابعة، منبها إلى أن الخصم يعد من بين الأقوى في آسيا، لكنه ذكر أنهم سيعملون على كسب المواجهة خوفا من الخروج المبكر.

وفاز الاتحاد على الريان القطري 5/1، في الجولة الأولى، ثم خسر في الثانية من الوحدة الإماراتي 4/1، قبل أن يسقط في الثالثة لوكوموتيف 3/2.

ورفع الاتحاد من درجة إعداده، تحضيرا لمواجهة مضيفه لوكوموتيف طشقند، حيث تنفس التشيلي لويس سييرا، الصعداء بعد عودة المدافع منصور الحربي لقائمته، بينما تركزت التدريبات على الجوانب اللياقية والخططية بمشاركة الرباعي الأجنبي المكون من البرازيلي رومارينهو دا سيلفا، التشيلي كارلوس فيلانويفا، والإيفواري سيكو سانوجو، والأسترالي ماثيو جورمان.

وكان لؤي ناظر رئيس الاتحاد، قد دعم لاعبيه من خلال تدريب الأمس، قبل أن يحرص على تحدي حراس المرمى بالتسديد في شباكهم من نقطة الجزاء.

من جهته استنفر لوكوموتيف قواعده الجماهيرية؛ أملا في تحقيق الانتصار لتفادي الخروج من البطولة القارية عطفا على بقاء جولتين باستثناء لقاء الاتحاد، الأولى على أرض الوحدة الإماراتي، والثانية يستقبل فيها الريان القطري.

وأسند الاتحاد الآسيوي للعبة، إدارة مباراة الغد إلى الحكم الصيني فو مينج، بمعاونة الكوري كيم دي يونج، والبحريني جاسم عبد الكريم.