أمرابط يبدأ .. واستدعاء 6 صاعدين

بدأ المغربي نورالدين أمرابط؛ لاعب فريق النصر لكرة القدم، برنامجاً لياقياً مع المُعد البدني، استهله بالجري حول الملعب؛ تمهيداً لعودته إلى المشاركة مع بقية زملائه في التدريبات الجماعية.

في المقابل، طالب المدرب البرتغالي روي فيتوريا؛ اللاعبين، بطي صفحة الفوز الكبير على الفتح 5 / 0 في الجولة الـ 28 في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، وفتح صفحة مباراة الزوراء العراقي ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا.

واستدعى فيتوريا؛ للنصر ستة لاعبين من شباب النصر للتدريبات، أمس، للخضوع إلى تدريبات تكتيكية، ومن ثم الوقوف على مستوياتهم الفنية؛ تمهيداً لتصعيدهم الموسم المقبل.

يُشار إلى أن اللاعبين الأساسيين اكتفوا بتدريبات استرجاعية ولياقية خفيفة، قبل أن يتوجهوا إلى الجاكوزي والساونا، فيما توجّه بعضهم إلى عيادة النادي في تمارين استشفائية.

ينتظر أن تغادر بعثة النصر إلى العراق، غداً، وسيخوض الفريق مراناً ختامياً على ملعب كربلاء الذي سيحتضن اللقاء.