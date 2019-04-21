بن زكري: تحت الضغط

عد البرازيلي شاموسكا مدرب فريق الفيصلي لكرة القدم، الفوز الذي تحقق على حساب الفيحاء 4/ 3 في ديربي المجمعة، ضمن الجولة الـ 28 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، بالمستحق، وقال: "المستوى الذي ظهر به الفريقان يرفع من مستوى البطولة بشكل عام، نستحق الفوز عطفا على المجهود الذي بذل، هجومنا كان الأخطر، في الشوط الأول كان الخصم أكثر تسديدا، عملنا على التصحيح في الشوط الثاني".

من جانبه، قال الجزائري نور الدين زكري مدرب الفيحاء: "قدمنا مباراة كبيرة إلا أن الخسارة جاءت بسبب الأخطاء، لم نوفق في الدقائق الأخيرة على الرغم من التفوق الذي ظهرنا به، وضعنا في الدوري يجعلنا تحت ضغط كبير، التعادل عادل بين الطرفين، لكنهم فازوا في آخر دقيقة".