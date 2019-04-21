سوريانو: كاريلو مؤهل لأوروبا

قطع الإسباني جوناثان سوريانو، لاعب فريق الهلال لكرة القدم، بأن زميله البيروفي آندريه كاريلو، لديه المؤهلات التي تجعله يلعب في أوروبا بكل هدوء، وقال "آندريه بالنسبة لنا لاعب مهم في كل من الدفاع والهجوم، لأنه يساعد كثيرا في الأسلوب الذي نتبعه، من وجهة نظري، وهناك مجموعة جيدة في الأزرق مزيج ما بين الأجانب واللاعبين المحليين".

وقال في حواره مع صحيفة ELBOCÓN البيروفية "تجربتي في السعودية لم تكن سهلة، ونظرا لاختلاف الثقافات، أحاول أن أتكيف في أقرب وقت ممكن"، موضحا بأنه يتواصل مع زملائه عبر اللغة الإنجليزية، وقال "الكثيرون يتحدثون بها، وتجربتي في الصين، كانت أكثر تعقيدا لأن اللاعبين لم يتحدثوا الإنجليزية". وعن جماهير الهلال، قال "لدينا كثير من الجماهير، حتى عندما نخرج من ملعبنا، يحدث الشيء نفسه من التفاعل، وهذا يساعدنا كثيرا لتكون قادرا على المنافسة، وإنهم يضفون أجواء رائعة في الملعب وخارجه، ودعمهم لا يتوقف". متابعا "فوجئت بأن لدينا فريقا سريعا وعالي الجودة، ولم تكن لدي أي فكرة عن مستوى اللاعب السعودي"، منبها إلى أنه غضب قليلا بسبب ابتعاده عن اللعب في دوري أبطال آسيا. وختم بأنه يحاول أن يعيش مع كثير من الصبر، وقال "أحاول أن أبذل قصارى جهدي لمساعدتهم، لأنه في النهاية يتعين علينا نحن الأجانب نقل تجربة الدوريات الأوروبية إلى هذا النوع من البطولات، وعليك التحلي بالصبر ومحاولة التكيف قدر الإمكان". ومن ناحية أخرى، واصل اللاعب كاريلو برنامجه التأهيلي في صالة الإعداد البدني أمس، فيما شارك زميله عبدالله عطيف في الجزء الأول من المران قبل أن يؤدي تدريبات لياقية. وكان الهلال قد استأنف تدريباته أمس بعد الراحة التي منحها المدرب الكرواتي زوران ماميتش للاعبين استعدادا لمواجهة استقلال طهران الإيراني في دوري مجموعات أبطال آسيا، حيث أجرى الذين شاركوا بصفة أساسية أمام النجم الساحلي التونسي 0 / 1 في نهائي كأس زايد للأندية الأبطال، مرانا استرجاعيا، فيما أدى البقية مرانا اعتياديا تركز في مجمله على الجوانب الفنية، تخلله تدريبات تكتيكية ومناورة على ربع مساحة الملعب.