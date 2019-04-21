بطل هجوم «واناكراي» الإلكتروني متهم بكتابة برمجيات خبيثة

أقر باحث بريطاني في مجال الأمن الإلكتروني يوصف بأنه بطل لمساهمته في تحييد هجوم "واناكراي" الإلكتروني العالمي عام 2017، بالذنب في تهم أمريكية تتعلق بكتابة برمجيات خبيثة، بحسب "رويترز".وتفيد وثيقة للمحكمة الجزئية شرقي ويسكونسن في الولايات المتحدة بأن ماركوس هاتشينز الذي وجهت إليه عشر تهم، أقر بالذنب في اثنتين منها ووافقت الحكومة الأمريكية على التحرك نحو إسقاط باقي التهم عند النطق بالحكم. وقال هاتشينز، المعروف على الإنترنت باسم "مالويرتيك" في بيان "أقررت بالذنب في تهمتين ترتبطان بكتابة برمجيات خبيثة في السنوات السابقة لعملي في الأمن". وأصبح هاتشينز بين عشية وضحاها مشهورا في مجتمع المتسللين الإلكترونيين في أيار (مايو) 2017 عندما ساعد في الحد من ضرر هجوم "واناكراي" الإلكتروني الذي يهدف للحصول على فدية مقابل وقفه، وأصاب مئات الآلاف من أجهزة الكمبيوتر وتسبب في تعطل العمل بمصانع ومستشفيات ومتاجر ومدارس في أكثر من 150 دولة. وتم اعتقاله في وقت لاحق من العام نفسه في لاس فيجاس بتهم تتعلق بوضع وبيع شفرة إلكترونية خبيثة تستخدم في سرقة بيانات حسابات مصرفية.

ويقول الادعاء الأمريكي إن هاتشينز وشريكا له روجا ووزعا شفرة خبيثة تعرف باسم "كرونوس" بين (يوليو) تموز 2014 و2015 وتربحا من وراء ذلك.