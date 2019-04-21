فيم فشلت التكنولوجيا في تعلمه من الخيال العلمي؟

يحب بالمر لوكي، المؤسس المشارك لشركة الواقع الافتراضي أوكولوس، وهو رجل يبدو وكأنه بطل رواية في الخيال العلمي، أن يقول إنه يطلب من موظفيه الجدد قراءة رواية ريدي بلير ون Ready Player One.

يتضح أن العرض الأول لرواية إرينست كلاين، التي تدور أحداثها في عام 2044، بفكرة واقع افتراضي يمثل طريقة جيدة لفهم كيف يرى وادي السيليكون نفسه.

وعلى عكس الخلفية الغامضة لروايات مثل نيو رومانسر لوليم جيبسون، فإن رواية ريدي بلير مغامرة في عالم التكنولوجيا كتبها شخص متفائل.

نعم، تدور الرواية في عالم الواقع المرير حيث تشتت فيه لعبة انتباه الجميع عن الحياة في مدن الصفيح، دون أن يتم إظهار اللعبة ولا التكنولوجيا على أنهما سيئتان جوهريا.

هناك خرافة تقول بأن وادي السيليكون مليء بمهووسين لم يسبق لهم قراءة كتاب في حياتهم.

مثل كثير من القصص عن وادي السيليكون، هذا الأمر ليس صحيحا. صناعة التكنولوجيا تدرك تماما قيمة رواية القصص. كيف يمكن أن يقنع ذلك العالم بتسليم مليارات الدولارات لمنتجات غير موجودة حتى الآن؟

كلما سئل مؤسس شركة تكنولوجيا عن روايته المفضلة، عادة ما يكون أمر يستحق الاهتمام.

كان إعجاب مؤسس شركة أوبر ترافيس كالانيك، بمبتكر معماري، يقف وحيدا ضد العالم كله في رواية آين راند "رأس النافورة"، منطقيا بشكل متزايد عندما ظهر مدى استعداد شركة أوبر على تجاوز حدود القانون.

اهتمام جيف بيزوس باليأس الهادئ لرواية كازو إيشيجورو "بقايا النهار" متناقض بالنظر إلى حجم طموحاته، لكن ارتباط إليزابيث هولمز برواية " موبي ديك" واضح جدا لمؤسسة شركة ثيرانوس المفضوحة.

الأمر صحيح أن قوائم القراءة في الساحل الغربي تميل نحو الخيال العلمي.

في تحدي القراءة الذي استمر في 2015، أدرج مارك زوكربيرج مؤسس شركة فيسبوك ثلاثة كتب خيالية فقط - كانت جميعها من الخيال العلمي.

بالنسبة لوادي السيليكون، يبدو أن هذا النوع يقدم الإلهام والتحقق معا. ربما كان من السهل العمل على السيارات الطائرة والذكاء الاصطناعي بل واستيطان المريخ، ما أن ترى أن تلك الأفكار تراود الأذهان على الصفحات.

العلاقة بين شركات التكنولوجيا وروايات الخيال العلمي تزداد عمقا. ولجعل مشاريعها المستقبلية حقيقة واقعة، تسعى بعضها للحصول على المساعدة من المؤلفين أنفسهم.

بعد عامين من نشر رواية ريدي بلير ون، دعت شركة أوكولوس كلاين لاختبار جهازها، لمعرفة أوجه التشابه والاختلاف مع نسخته الخيالية.

شركة صناعة نظارة الواقع المعزز ماجيك ليب، مفتونة جدا برواية نيل ستيفنسون "سنو كراش " التي نشرت في عام 1992، لدرجة أنها عينت ستيفنسون رئيسا لقسم الشؤون المستقبلية" فيها.

وهو يعمل الآن في مكتب شركة ماجيك ليب في سياتل، مع تكليفه بدفع حدود الأشياء التي يمكن للمبدعين أن يبنوها في الواقع الافتراضي.

غالبا ما يتم التأكد من اسم "سنو كراش" لابتكارها التنبؤي الغريب، لأجهزة الواقع الافتراضي والهواتف الذكية والعملة الرقمية، قبل أن توجد في العالم الواقعي.

وهناك جزء أقل من تركيزها هو على الجانب السلبي للتفاعل البشري مع العالم الافتراضي.

عادة ما يبدو ميل مؤسسي شركات التكنلوجيا الذي يشعرون به تجاه الخيال العلمي مفتقرا لهذا البعد. يقول أحد الأصدقاء الذين قابلوا إيلون مسك للحديث عن شركة سبيس إكس وخططه للسفر إلى المريخ، إنهما قضيا بعض الوقت في مناقشة رواية كيم ستانلي روبنسون "ثلاثية المريخ"، التي تتخيل قرونا من الاستقرار على هذا الكوكب.

ومع ذلك، قال ستانلي روبنسون نفسه إنه لا يجب وضع مثل هذه الخطة بين يدي شخص واحد فقط.

إذا كان المؤسسون لا يولون كثيرا من الاهتمام لمواضيع الخيال العلمي التحذيرية، فهناك على الأقل بعض الأشخاص الذين يفعلون ذلك.

متاجر أمازون جو يمكن أن تشعرك بأنها رؤية للمستقبل، في الوقت الذي تأخذ فيه الحليب وتذهب دون إجراء مسح لأي شيء. مدن مثل سان فرانسيسكو بدأت تتساءل ما إذا كانت المتاجر غير النقدية، ستهمش في نهاية المطاف، المواطنين الفقراء في البلاد، الذين لا يستطيعون فتح حسابات مصرفية عبر الإنترنت. يفكر البعض في فرض حظر على المتاجر.

السؤال الذي لا يمكنني إيجاد إجابة جيدة له هو ما إذا كانت أي رواية علمية تقدم طريقة للتفكير في حاضر وادي السيليكون، إضافة إلى مستقبله؟

التفرد والسفر بين الكواكب مواضيع حظيت بتغطية جيدة في الأدب.

ما إذا كان هناك كتاب يتناول الخصوصية والدراجات الكهربائية وعروض الاكتتاب الأولية بقيمة 100 مليار دولار، لا يزال علي إيجاده.