مصرف التنمية لدول وسط أفريقيا يمنح قروضا بـ231 مليون يورو للدول الأعضاء

منح مصرف التنمية لدول وسط أفريقيا مساء الجمعة قروضا ب151 مليار فرنك افريقي (231 مليون يورو) لست دول أعضاء، كما علمت فرانس برس.

وفي أعقاب اجتماع لمجلس الإدارة في سيبوبو في غينيا الاستوائية، قال رئيس المؤسسة فورتوناتو مبو نشاما، مساء الجمعة، "صدّقنا اليوم على مشاريع ب151 مليار فرنك افريقي".

ومن بين المشاريع الرئيسة التي صادق عليها المجتمعون، مشروع بقيمة تصل إلى 80 مليار فرنك افريقي (120 مليون يورو) يقضي بإنشاء محطة ركاب جديدة في مطار باتا، العاصمة الاقتصادية لغينيا الاستوائية.

كما تمت الموافقة على مشروع ب45 مليار فرنك افريقي (68 مليون يورو) لإنشاء ألف مسكن لذوي الدخل المحدود في الغابون.

وفي أعقاب الاجتماع، أشاد وزير المال الكاميروني لويس بول موتاز ب"الجهود الجبارة" التي يقوم بها مصرف التنمية سواء على صعيد النتائج أو الحوكمة.

وأقرّ مصرف التنمية لدول وسط أفريقيا في بداية 2019 سلسلة إصلاحات تهدف إلى وضع هيكل تنظيمي للمؤسسة يكون أكثر صرامة، وسط طموح للتمكن من التموّل في الأسواق الدولية.

وقال رئيس المؤسسة لفرانس برس "علينا مواصلة هذه الجهود كي تتمكن في نهاية الأمر منطقة المجموعة الاقتصادية والمالية لوسط افريقيا من حيازة مؤسسة تمويل حقيقية كما حال بقية المناطق".

تأسس المصرف عام 1975 ويضم ست دول: الكاميرون، افريقيا الوسطى، كونغو، غابون، غينيا الاستوائية، وتشاد.

وعرفت المؤسسة فترة إفلاس بين 1990 و2002 واستعادت أعمالها عام 2000.

وتبقى الإمكانات المالية والتنموية لهذه المؤسسة محدودة مقارنة بمصرف التنمية لدول غرب افريقيا.

وفي ظل انخفاض أسعار النفط عام 2014، الذي أغرق دول المنطقة في أزمة اقتصادية عميقة، اندفعت هذه الدول نحو تكامل إقليمي أقوى في وقت أنّ التبادلات التجارية البينية ضمن هذه الكتلة تبقى منخفضة جداً.