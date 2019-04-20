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رسومات بيانية وإنفوجرافيك

انفوجرافيك| 38 شركة مدرجة في آخر 10 أعوام أسعار أسهمها أقل من سعر الطرح

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