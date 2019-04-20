أمريكا: "هواوي" تحصل على تمويل من أمن الدولة الصيني

قالت صحيفة تايمز البريطانية اليوم السبت إن المخابرات الأمريكية اتهمت شركة هواوي لتكنولوجيا الاتصالات بتلقي تمويل من أمن الدولة الصيني لتزيد بذلك قائمة الاتهامات التي تواجهها الشركة الصينية في الغرب.

وأضافت الصحيفة نقلا عن مصدر أن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية اتهمت هواوي بالحصول على تمويل من لجنة الأمن الوطني الصينية وجيش التحرير الشعبي الصيني وفرع ثالث من شبكة المخابرات الحكومية الصينية.

وقال التقرير إن المخابرات الأمريكية نقلت ادعاءاتها في وقت سابق من العام الجاري لأعضاء آخرين بمجموعة فايف آيز لتبادل معلومات المخابرات التي تضم بريطانيا واستراليا وكندا ونيوزيلندا.

ورفضت هواوي هذه الادعاءات في بيان أشارت إليه الصحيفة.

وقال ممثل لهواوي للصحيفة إن " هواوي لا تعلق على ادعاءات غير موثقة لا تدعمها أي أدلة من مصادر مجهولة". ولم ترد الشركة ووكالة المخابرات الأمريكية وأمن الدولة الصيني على طلبات للتعليق.

وتأتي الاتهامات في وقت تسود فيه توترات تجارية بين واشنطن وبكين وسط مخاوف في الولايات المتحدة من إمكان استخدام أجهزة هواوي في التجسس. وقالت الشركة إن هذه المخاوف لا أساس لها من الصحة.

وتحقق السلطات في الولايات المتحدة مع هواوي بشأن انتهاكات أخرى للعقوبات. وكانت منغ وان تشو المديرة المالية للشركة وابنة مؤسسها قد اعتقلت في كندا في ديسمبر كانون الأول بناء على طلب الولايات المتحدة بسبب اتهامات بالتحايل البنكي والإلكتروني في خرق لعقوبات الولايات المتحدة على إيران.

وتنفي منغ ارتكاب أي مخالفة وقال والدها رين تشينغ من قبل إنها اعتقلت بدوافع سياسية.

