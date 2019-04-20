«نمو» تربح 15 نقطة

ارتفعت السوق الموازية "نمو" بنسبة 0.42 في المائة لتغلق عند 3636 نقطة رابحة 15 نقطة.
وكانت أعلى نقطة عند 3649 نقطة رابحة 0.55 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 3614 نقطة بخسارة طفيفه. وارتفعت قيم التداول 40 في المائة بنحو 730 ألف ريال لتصل إلى 10 مليون ريال، بينما الأسهم المتداولة تراجعت 40 في المائة بنحو 60 ألف سهم متداول، أما الصفقات فارتفعت 24 في المائة بنحو 40 صفقة لتصل إلى ألف صفقة.
أسواق الأسهم- السعودية
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