الهياكل الروبوتية .. مستقبل الأعمال اليدوية في العالم

لا يزيد وزن أو حجم الإطار الذي يرتديه سونكه رويسينج على ظهره على وزن حقيبة الظهر التقليدية أو حجمها، ولا يبدو لافتا للنظر إلى حد كبير.

ولكن روسينج، الذي يعمل مطورا في شركة "أوتوبوك" الألمانية للأطراف الصناعية يتعهد بأن هذه التقنية التي تعتمد في مجملها على القضبان والكابلات، يمكنها أن تعود بالفائدة على أرباب الأعمال اليدوية، وكذلك على هواة أداء الإصلاحات المنزلية البسيطة اعتمادا على أنفسهم.

وسواء كان الأمر يتعلق بطلاء الحوائط أو تشذيب أسوار النباتات حول المنزل أو إصلاح شيء ما في مكان مرتفع بالبيت، فإن الهياكل الروبوتية الخارجية ستجعل المسألة أكثر سهولة وذلك بحسب "الألمانية".

وحتى وقتنا هذا ترتبط الهياكل الروبوتية الخارجية في المقام الأول بالأمور التكنولوجية الدقيقة التي تستخدم في إعادة تأهيل المعوقين، ولكن هذه التقنية أصبحت تثير اهتمام أصحاب الأعمال بشكل متزايد، كما أن بعض أنواع هذه الهياكل أصبح بالفعل مدمجا بشكل أكبر على نحو يسمح باستخدامها في الحياة اليومية.

وتتيح هذه التقنية الجديدة إمكانات كثيرة، حيث يمكن استخدامها لتخفيف الثقل عن الذراعين أثناء القيام بعمل ما في مكان مرتفع، أو في رفع الأشياء الثقيلة، ولكن ما إذا كانت هذه الهياكل هي بمنزلة معجزة لتقليل احتمالات الإصابة أو الحد من الإجهاد أثناء أداء الأعمال اليدوية أم لا فإن هذه المسألة لم تتأكد بعد من الناحية العلمية.

وتتكون هذه المنظومة الجديدة من مفصلات دوارة يتم تثبيتها في حزام حول منطقة الفخذ، ويخرج منها قضيبان معدنيان متصلان بمفصلات علوية يمكنها القيام بدور الأكتاف، وتتصل هذه المفصلات بقضبان تثبت على الجزء العلوي من الذراعين. وبمساعدة مجموعة من الكابلات، يتم تحويل الأحمال من الذراعين بشكل مباشر إلى منطقة الأرداف دون أي عبء على الظهر أو الكتفين.

ولكن هل تستطيع هذه الهياكل الخارجية أن تقدم بالفعل العلاج السحري لإصابات الكتفين والظهر والركبتين؟

يقول ساشا فيشنيفسكي من المعهد الاتحادي الألماني للسلامة المهنية والصحة: "في الوقت الحالي، هناك مناقشات محتدمة حول هذه المسألة في المجتمع العلمي". والفيصل في هذه المسألة هو ما إذا كانت هذه الأنظمة تدعم الجسم فعليا أم إنها تعيد توزيع الضغوط فحسب.

ويرى بنجامين شتاينهيلبر من المستشفى الجامعي في مدينة توبينجن الألمانية أنه "عادة ما يتم إعادة توجيه الأحمال إلى أماكن أخرى في الجسم"، مضيفا أن "من الصعب تقييم ما إذا كانت زيادة المجهود البدني قد تؤدي إلى حدوث إصابة في مكان آخر بالجسم".