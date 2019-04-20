«فيسبوك» تستعد لإضافة تقنية «لم يطلبها أحد»

على غرار كبريات شركات التكنولوجيا، تبذل "فيسبوك" جهودا مكثفة لتطوير مساعد صوتي جديد، فيما قالت تقارير صحافية إن مستخدمي عملاق التواصل الاجتماعي "لم يطلبوا هذه التقنية".

وبهذه الخطوة، تحاول الشركة منافسة المساعدات الرقمية الأخرى التي تحظى بشعبية كبيرة، مثل "أليكسا" التابعة لـ"أمازون"، و"سيري" الخاصة بـ"أبل"، و"أسيستنت" التي تملكها "جوجل".

ومن أجل تطوير مساعد رقمي ذكي، تسعى "فيسبوك" إلى إدخال إمكانية استخدام مكبر الصوت للوصول إلى شبكتها الاجتماعية وخدمة التراسل الفوري التابعة لها "ماسنجر".

وذكرت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية، أن فريق "فيسبوك" الذي يعمل على التقنية، يتواصل مع موردي مكبرات الصوت الذكية. وقالت الشبكة إن "من غير الواضح كيف تتصور "فيسبوك" استخدام مساعدها الرقمي الجديد الذي بدأ تنفيذه منذ أوائل العام الماضي".

ومن المحتمل استخدام المساعد الرقمي المنتظر على مكبر الصوت الذكي "بورتال" للدردشة المرئية أو الصوتية، أو نظارات الواقع الافتراضي "أوكولوس"، أو غيرها من المشاريع المستقبلية لـ"فيسبوك".

يذكر أن "فيسبوك" تمتلك أكبر شبكة للتواصل الاجتماعي على الإنترنت في العالم، بأكثر من 2.3 مليار مستخدم نشط، كما أنها اعترفت أخيرا بأنها "عن غير قصد" حمّلت حسابات البريد الإلكتروني لما يزيد على 1.5 مليون مستخدم دون الحصول على موافقة بذلك. حدث هذا الجمع للبيانات عبر نظام يستخدَم للتحقق من هوية الأعضاء الجدد.

وطلبت "فيسبوك" من مستخدمين جُدد تقديم كلمة المرور لحسابات بريدهم الإلكتروني، وأخذت نسخة من حساباتهم، مضيفة أنها الآن غيّرت الطريقة التي تعاملت بها مع المستخدمين الجدد، لوقف تحميل الحسابات البريدية.