باحثون ينجحون في استعاة مناعة الجسم لدى أطفال

نجح باحثون من أمريكا في استعادة مناعة الجسم لدى أطفال ولدوا بعيب جسيم في الجهاز المناعي، ما أعطى الأطفال المصابين بما يعرف بـ"عوز المناعة المشترك" الجسيم الذي يصيب الصبغي X، القدرة على تكوين مختلف أنواع الخلايا المناعية.

ونشر الباحثون تحت إشراف إيولينا مامكارز، من مستشفى "سانت جود" لأبحاث الأطفال في مدينة ميمفيس، النتائج المؤقتة لدراستهم التي راجعت عنصر الأمان وفعالية الفكرة، في العدد الأخير من مجلة "نيو إنجلاند جورنال أوف ميديسين" للأبحاث الطبية.

ومرض "عوز المناعة المشترك" الجسيم مرض نادر يفتقد الأطفال المصابون به النظام المناعي السليم. ويصيب هذا المرض طفلا من بين كل 50 ألف طفل حديث الولادة تقريبا. وغالبا ما يموت المصابون في سنواتهم الأولى إذا لم يتلقوا العلاج المناسب وذلك بحسب "الألمانية".

وأثارت قصة الطفل ديفيد فيتر في سبعينيات القرن الماضي كثيرا من الصخب الإعلامي، حيث اشتهر بسبب إصابته بالمرض، وطورت له وكالة الطيران والفضاء الأمريكية "ناسا" سُترة واقية خاصة به، لمنع إصابته بأي عدوى.

وسبب هذا المرض هو حدوث تحور في الجين IL2RG، الذي يحمل خطة تكوين أحد البروتينات المهمة للنظام المناعي. ورغم إمكانية معالجة الأطفال المصابين من خلال عملية نقل نخاع يجد أقل من 20 في المائة من الأطفال في أمريكا متبرعا مناسبا، بحسب ما ذكره الباحثون.

وكبديل عن ذلك، يعكف الباحثون منذ نحو 15 عاما على تطوير علاجات جينية لهذا المرض. ويقوم الباحثون بأخذ خلايا جذعية مكونة للدم، ثم يزودونها في المختبر بنسخة سليمة من الجين المصاب بالخلل، مستخدمين في ذلك فيروسا منزوعا، أو ما يعرف بالناقل، أو العبّارة الجينية. ثم يتم زرع الخلايا المصححة داخل المرضى.