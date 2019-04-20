106.7 ألف رخصة بناء في 9 أشهر .. والرياض تتصدر

بلغ عدد رخص البناء الصادرة منذ بداية النصف الثاني من عام 2018 حتى الربع الأول من 2019، نحو 106.69 ألف رخصة.

وذكرت لـ"الاقتصادية" وزارة الشؤون البلدية والقروية، أن منطقة الرياض تصدرت قائمة الرخص الصادرة بـ30850 رخصة، تليها منطقة مكة المكرمة بـ17551 رخصة، ثم المنطقة الشرقية بـ14611 رخصة.

وجاءت منطقة المدينة المنورة في المرتبة الرابعة بإصدار 12094 رخصة، خلال النصف الثاني من عام 2018، حتى الربع الأول من العام الجاري.

وبحسب نوعية الرخص، فإن رخص الهدم في جميع مناطق المملكة خلال الفترة نفسها بلغت 1644 رخصة.

بينما يقدر عدد رخص التشييد بنحو 87883 رخصة، تليها رخص التسوير بـ8473، و4975 رخصة إضافة، ثم 5064 رخصة ترميم، في حين بلغ عدد رخص الصرافات والأكشاك الصادرة 295 رخصة. ودشنت وزارة الشؤون البلدية والقروية في 20 شباط (فبراير) الماضي، الإجراءات الجديدة لتراخيص البناء للمستودعات والمنشآت التجارية الخاضعة لإشراف الوزارة.

وجاءت هذه الإجراءات انطلاقا من "رؤية المملكة 2030" الرامية إلى إيجاد بيئة استثمارية آمنة ومحفزة، وتوفير الضمانات اللازمة لحفظ الحقوق من أجل ارتقاء المملكة إلى المراكز الأولى في مؤشر التنافسية العالمي، ومؤشر ممارسة الأعمال وسعيا من وزارة الشؤون البلدية والقروية إلى تحسين خدماتها وتسهيل الأعمال للمواطنين المستفيدين من خلال الربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية المختلفة وتحسين ترتيب المملكة بحسب مؤشرات بيئة الاستثمار والأعمال، ضمن تقرير ممارسة أنشطة الأعمال المعد من قبل مجموعة البنك الدولي.