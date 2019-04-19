الأسهم السعودية تضيف 21 مليار ريال إلى قيمتها السوقية في أسبوع

حققت الأسهم السعودية أطول سلسلة ارتفاع أسبوعية منذ أيلول (سبتمبر) 2017 مع ارتفاعها لستة أسابيع متتالية لتغلق عند 9196 نقطة، بمكاسب 108 نقاط بنسبة 1.2 في المائة، وهي أعلى مستويات السوق منذ تموز (يوليو) 2015.

وارتفعت القيمة السوقية بنحو 21 مليار ريال لتصل إلى 2.16 تريليون ريال. كما زاد مؤشر "إم تي 30" بنسبة 1.18 في المائة بنحو 16 نقطة. واستعادت السوق نشاطها بعد الضعف في الأسبوع السابق، الذي كان الأضعف أداء في سلسلة الارتفاعات الحالية.

وجاء نشاط السوق رغم عدم ظهور نتائج مالية أو معطيات محفزة خلاف قرب انضمام السوق للمؤشرات الدولية التي قد تكون الحافز وراء استمرارية سلسلة الارتفاعات لفترة طويلة.

ولكن السوق أظهرت في التداولات اليومية الأخيرة ضعفا في الأداء حتى اختتمت جلسة نهاية الأسبوع على تراجع، وذلك عقب عجز السوق عن تجاوز المقاومة 9250 نقطة. واستمرارية ذلك سيدفع بالسوق لدخول لموجة جني أرباح أو اتجاه أفقي.



الأداء العام للسوق

افتتح المؤشر العام عند 9087 نقطة، حيث حقق أعلى نقطة عند 9245 نقطة رابحا 1.7 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 9042 نقطة فاقدا 0.5 في المائة، وفي نهاية الأسبوع أغلق عند 9196 نقطة رابحا 108 نقاط بنسبة 1.2 في المائة.

وارتفعت قيم التداول 1.2 مليار ريال بنسبة 8 في المائة لتصل إلى 17 مليار ريال، وبلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة 31 ألف ريال. بينما الأسهم المتداولة ارتفعت 5 في المائة بنحو 28 مليون سهم لتصل إلى 632 مليون سهم متداول، بمعدل تدوير 1.2 في المائة. وتراجعت الصفقات 1 في المائة بنحو ستة آلاف صفقة لتصل إلى 541 ألف صفقة.



أداء القطاعات

تراجعت تسعة قطاعات مقابل ارتفاع البقية، حيث تصدر المتراجعة "الإعلام والترفيه" بنسبة 3 في المائة، يليه "الخدمات التجارية والمهنية" بنسبة 1.9 في المائة، وحل ثالثا "الاستثمار والتمويل" بنسبة 1.9 في المائة.

وتصدر المرتفعة "تجزئة الأغذية" بنسبة 2.7 في المائة، يليه "التأمين" بنسبة 2.7 في المائة، وحل ثالثا "تجزئة السلع الكمالية" بنسبة 2.5 في المائة.

وكان الأعلى تداولا "المصارف" بنسبة 28 في المائة بقيمة 4.7 مليار ريال، يليه "المواد الأساسية" بنسبة 26 في المائة بنحو 4.3 مليار ريال، وحل ثالثا "التأمين" بنسبة 10 في المائة بقيمة 1.7 مليار ريال.



أداء الأسهم

تصدر المرتفعة "التعاونية" بنسبة 8 في المائة ليغلق عند 67.20 ريال، يليه "الواحة" بنسبة 6.1 في المائة ليغلق عند 43.95 ريال، وحل ثالثا "رعاية" بنسبة 6 في المائة ليغلق عند 51.40 ريال.

وتصدر المتراجعة "الخضري" بنسبة 5.8 في المائة ليغلق عند 5.65 ريال، يليه "أسيج" بنسبة 5.3 في المائة ليغلق عند 20.14 ريال، وحل ثالثا "سيرا" بنسبة 4 في المائة ليغلق عند 19.38 ريال.

وكان الأعلى تداولا "سابك" بقيمة 1.9 مليار ريال، يليه "الراجحي" بقيمة 1.8 مليار ريال، وحل ثالثا "الإنماء" بقيمة 1.3 مليار ريال.



* وحدة التقارير الاقتصادية