«أوبر» تتلقى استثمارات بمليار دولار من «سوفت بنك» و«تويوتا» و«دينسو»

من المقرر أن تتلقى شركة أوبر لخدمات النقل عبر تطبيقات الهواتف، ومقرها الولايات المتحدة، استثمارات بقيمة مليار دولار من "تويوتا موتور" وصندوق "فيجن" التابع لمجموعة سوفت بنك وشركة توريد قطع الغيار اليابانية "دينسو"، حسبما أعلنت الشركات أمس.

ووفقا لـ"الألمانية"، فإن شركة تويوتا قالت في بيان إن الاستثمار في وحدة "أدفانسيد تكنولجيز جروب" التابعة لـ"أوبر" التي تم تشكيلها أخيرا، تهدف إلى الإسراع من وتيرة تطوير وتسويق خدمات النقل الآلي التشاركية.

وستستثمر "تويوتا"، أكبر مصنع للسيارات في اليابان، مع "دينسو" 667 مليون دولار إلى جانب 333 مليون دولار من "سوفت بنك"، لتصل قيمة وحدة السيارات ذاتية القيادة في الشركة إلى 7.25 مليار دولار.

وقالت "تويوتا"، التي استثمرت 500 مليون دولار في "أوبر" في آب (أغسطس) الماضي، إن استثمارها الإضافي وشراكتها الموسعة ستعدان الشركات والصناعة لإنتاج ضخم وتسويق المركبات والخدمات التي تعمل في مجال النقل الآلي.

وستوفر شركة صناعة السيارات أيضا ما يصل إلى 300 مليون دولار إضافي على مدار السنوات الثلاث المقبلة للمساعدة على تغطية التكاليف المتعلقة بهذه الأنشطة.

وقالت "أوبر تكنولوجيز لخدمات نقل الركاب"، في وقت سابق عن طرح عام أولي للشركة، إن لديها 91 مليون مستخدم، لكن النمو يتباطأ، وربما لا تحقق أرباحا على الإطلاق.

وتقدم الوثيقة أول صورة مالية شاملة عن الشركة التي تأسست قبل عشر سنوات وبدأت عملها بعد أن وجد مؤسسها صعوبة في ركوب سيارة أجرة في ليلة تساقطت خلالها الثلوج، وغير الطريقة التي يتنقل بها معظم سكان العالم كثيرا. ويؤكد الإفصاح على النمو السريع لـ"أوبر" في السنوات الثلاث الماضية، لكنها أيضا تشدد على الكيفية التي أثرت فيها سلبا سلسلة من الفضائح العامة وتزايد التنافس من الشركات المنافسة على خطط الشركة لجذب الركاب والاحتفاظ بهم.

كما يلقي الإفصاح الضوء على إلى أي مدى تظل "أوبر" بعيدة عن تحقيق أرباح، مع تحذير الشركة من أنها تتوقع فيما يخص النفقات التشغيلية "زيادة كبيرة في المستقبل المنظور" و"ربما لا تحقق ربحية".

ويكشف الإفصاح الذي قدمته الشركة إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية أن "أوبر" لديها في المتوسط 91 مليون مستخدم نشط شهريا على منصتيها، بما في ذلك خدمة نقل الركاب وخدمة توصيل الطعام "أوبر إيتس"، بنهاية 2018، وذلك ارتفاعا من 33.8 في المائة من 2017، لكن النمو تباطأ من 51 في المائة في السنة السابقة.

ولم تفصح "أوبر" عن أحدث أرقام لمستخدميها من قبل، وتشير الأرقام إلى حجم النشاط. وعلى الرغم من أن قاعدة مستخدمي "أوبر" تشمل عملاء خدمات أخرى وخدمة نقل الركاب، فإن الرقم يزيد خمسة أمثال تقريبا عن 18.6 مليون أعلنته منافستها "ليفت".

وصلت إيرادات "أوبر" في 2018 إلى 11.3 مليار دولار، بارتفاع نسبته نحو 42 في المائة مقارنة بـ2017، لكن ذلك يقل عن وتيرة النمو البالغة 106 في المائة التي سجلتها الإيرادات في السنة السابقة.