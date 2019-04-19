صندوق النقد الدولي يقدم 118 مليون دولار لموزامبيق لمساعدتها في التعافي من الإعصار إيداي

قال صندوق النقد الدولي اليوم الجمعة إنه سيقدم لموزامبيق تسهيلا ائتمانيا بقيمة 118.2 مليون دولار لمساعدتها في إعادة بناء مرافق للبنية التحتية بعد إعصار مدمر قتل مئات الأشخاص وسوى قرى بكاملها بالأرض.

وأضاف الصندوق في بيان "المساعدة المالية تستهدف معالجة عجز كبير في الميزانية والتمويل الخارجي ناتج عن حاجات إعادة البناء بعد الإعصار إيداي الذي تسبب في فقدان أرواح كثيرة وألحق أضرارا بالبنية التحتية".