بيع حصة قيمتها 670 ألف دولار من أسهم "إم أند تي بنك" الأمريكي

أظهرت بيانات هيئة سوق المال الأمريكية أن "بريان إتش هيكي" النائب التنفيذي لرئيس بنك "إم أند تي بنك كورب" الأمريكي باع حصة من أسهمه في البنك بقيمة 674121 دولار.

وبحسب البيانات التي قدمها البنك إلى هيئة سوق المال الأمريكية فإن "هيكي" باع 4000 سهم بسعر 169 دولار للسهم الواحد بتاريخ 17 أبريل الحالي.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن حصة "هيكي" في البنك انخفضت بنسبة 22% إلى 13819 سهم، مضيفة أن "هيكي" باع هذه الأسهم بعد أن تراجع سعر سهم البنك بنسبة 2.9% خلال الشهر الماضي.

وبحسب بيانات وكالة الأنباء، فإن أطرافا في "إم أند تي بنك" باعوا 20930 سهم بمتوسط سعر 167 دولار للسهم خلال الأشهر الستة الماضية، مضيفة أن هؤلاء العاملين يمتلكون حوالي 0.52% من أسهم البنك.

كان سهم "إم أند تي بنك" قد ارتفع خلال الأشهر الستة الماضية بنسبة 2.3% لتصل قيمته السوقية إلى 23 مليار دولار. ووصل سعر السهم إلى أعلى مستوى له مسجلا 187 دولار يوم 11 مايو الماضي قبل أن يتراجع إلى 134 دولار للسهم يوم 26 ديسمبر الماضي.