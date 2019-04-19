بناء المنازل في أمريكا يقترب من أدنى مستوى في عامين

انخفض معدل تشييد المنازل بالولايات المتحدة لأدنى مستوى في عامين تقريبا في مارس آذار، جراء استمرار ضعف فئة تشييد الوحدات السكنية لأسرة واحدة، بما يشير إلى أن سوق الإسكان تواصل مواجهة صعوبات على الرغم من انخفاض فائدة الرهن العقاري.

وقالت وزارة التجارة الأمريكية اليوم الجمعة إن معدل البدء في تشييد المنازل نزل 0.3 بالمئة إلى مستوى سنوي معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 1.139 مليون وحدة الشهر الماضي وهو أدنى مستوى منذ مايو 2017.

وجرى تعديل بيانات فبراير لتظهر انخفاض معدل البدء في تشييد المنازل إلى وتيرة قدرها 1.142 مليون وحدة بدلا من القراءة المسجلة سابقا البالغة 1.162 مليون وحدة.

وانخفضت تصاريح البناء 1.7 بالمئة إلى 1.269 مليون وحدة في مارس وهو أقل مستوى في خمسة أشهر، لتتراجع تصاريح البناء في الوقت الحالي لثلاثة أشهر على التوالي. وتراجعت تصاريح بناء الوحدات السكنية لأسرة واحدة إلى أدنى مستوى في أكثر من عام ونصف العام في مارس في نذير شؤم لنشاط البدء في تشييد المنازل في الأشهر المقبلة.

كان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا زيادة معدل البدء في تشييد المنازل إلى وتيرة قدرها 1.230 مليون وحدة في مارس.