ذراع إدارة الأصول في "دويتشه بنك" تبحث عن شركاء لزيادة حجم أعماله

أفادت مصادر مطلعة بأن مجموعة (دي دبليو إس)، وهي ذراع إدارة الأصول في مصرف دويتشه بنك إيه جي الألماني، أجرت محادثات مبدئية بشأن توحيد صفوفها مع شركات أخرى من بينها مجموعة "يو.بي.إس" و"إكسا إس إيه" و"أموندوي إس إي"، في إطار مساعيها لزيادة حجم أعمالها.

وذكرت المصادر أن "دي.دبليو.إس" تدرس خيارات متعددة، بينها الدخول في مشروعات مشتركة أو شراكات توزيع، مضيفة أن المجموعة لا تبحث عن سيناريوهات يترتب عليها أن يخسر البنك سيطرته على مجموعة إدارة الأصول التابعة له.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن أسهم "دي.دبليو.إس" تكبدت خسائر جراء هذه التقارير حيث تراجعت قيمتها بنسبة 75ر0 بالمئة في بورصة فرانكفورت، بعد أن كانت ارتفعت في وقت سابق بنسبة 3ر1 بالمئة.

وذكرت "بلومبرج" أن مجموعة أليانز الألمانية للتأمين من بين الشركات المهتمة بالتوصل إلى اتفاق مع "دي.دبليو.إس".

ويسعى الرئيس التنفيذي لمجموعة "دي.دبليو.إس" أسوكا فورمان إلى اتخاذ إجراءات لخفض النفقات منذ توليه مهام منصبه في تشرين أول/أكتوبر الماضي.

ويذكر أن حجم الأصول التي تتولى المجموعة إدارتها منخفض مقارنة بكثير من مجموعات إدارة الأصول الدولية الأخرى، مما يثير تساؤلات بشأن الحاجة إلى تعزيز حجم "دي.دبليو.إس" عبر وسائل أخرى غير أساليب النمو التقليدية.