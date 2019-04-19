قالت شركة تشاينا أويل اتش.بي.بي ساينس آند تكنولوجي إنها وقعت عقدا لأعمال الهندسة والمشتريات والبناء بقيمة 26.99 مليون دولار مع لوك أويل ميد-ايست المحدودة في العراق.
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- شركة صينية توقع عقدا بقيمة 26.99 مليون دولار مع لوك أويل ميد-ايست في العراق
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