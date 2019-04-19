شركة صينية توقع عقدا بقيمة 26.99 مليون دولار مع لوك أويل ميد-ايست في العراق

قالت شركة تشاينا أويل اتش.بي.بي ساينس آند تكنولوجي إنها وقعت عقدا لأعمال الهندسة والمشتريات والبناء بقيمة 26.99 مليون دولار مع لوك أويل ميد-ايست المحدودة في العراق.