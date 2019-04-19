نيسان تنفي تقارير بشأن خفض انتاجها على مستوى العالم

نفت شركة نيسان اليابانية للسيارات تقريرا لمجموعة "نيكي" الاعلامية اليابانية بأن الشركة تعتزم خفض انتاجها بنسبة 15 بالمئة تقريبا خلال السنة المالية التي تنتهي في مارس 2020، في تراجع عن حملة التوسع واسعة النطاق التي كانت الشركة تنتهجها في عهد رئيسها السابق كارلوس غصن.

وكان مجموعة "نيكي" ذكرت بأن نيسان تعتزم انتاج قرابة 4.6 مليون سيارة خلال السنة المالية 2019، وهو أقل معدل انتاج للشركة خلال تسع سنوات.

وذكرت نيسان أن التفاصيل التي أوردتها " نيكي" غير صحيحة على الاطلاق، واعربت عن اعتراضها بشكل قوي للمجموعة الاعلامية اليابانية.

وقالت نيسان إنها ستكشف خطة انتاجها للعام المالي الحالي يوم 14 مايو المقبل، عندما تعلن نتائجها المالية للسنة المالية السابقة.

واعتقل كارلوس غصن للمرة الأولى في نوفمبر الماضي، وهو محتجز حاليا في سجن بالعاصمة اليابانية طوكيو بتهمة إساءة استغلال أموال نيسان لتحقيق مكاسب شخصية.

وبلغ سعر سهم نيسان في ختام تعاملات البورصة اليابانية اليوم الجمعة 939.30 ين، في تراجع بقيمة 21.50 ين بما يمثل 2.24 بالمئة.