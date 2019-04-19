تعيين عبد الحفيظ شيخ وزيرا للمالية في باكستان

صرح مسؤولون باكستانيون اليوم بأنه تم تعيين مسؤول سابق في البنك الدولي وزيرا لمالية البلاد، في ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية واحتمال إبرام صفقة انقاذ مالي مع صندوق النقد الدولي.

وذكر مكتب رئيس الوزراء الباكستاني في بيان أن عبد الحفيظ شيخ، الذي شغل العديد من المناصب البارزة في البنك الدولي، سيتولى حقيبة المالية، خلفا للوزير السابق أسد عمر.

وتولى شيخ وزارة المالية في باكستان خلال الفترة بين عامي 2010 و2013 في حكومة رئيس الوزراء الأسبق أصف علي زرداري.

وقام رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان بتعيين مسؤلين جدد عن الملف الاقتصادي في البلاد، بعد قرابة ثمانية أشهر من تولي حكومته مقاليد السلطة، في ظل استمرار تفاقم الأوضاع الاقتصادية في باكستان.

وجاء قرار تعيين شيخ وزيرا للمالية بمثابة مفاجأة، حيث أنه يأتي في الوقت الذي يجري فيه الوزير السابق مفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشأن حزمة انقاذ مالي بقيمة ثمانية مليارات دولار لانعاش الاقتصاد الباكستاني.