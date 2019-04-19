ضغوط بيع تهبط بالأسهم السعودية دون مستويات 9200 نقطة

فقدت الأسهم السعودية حاجز 9200 نقطة لتغلق عند 9196 نقطة فاقدة 41 نقطة بنسبة 0.45 في المائة. بينما تراجع مؤشر "إم تي 30" 0.52 في المائة ليغلق عند 1368 نقطة. وجاء التراجع بضغط من سهمي "الراجحي" و"سابك". وأشير في التقرير السابق إلى إمكانية الوصول إلى 9250 نقطة حيث إنها مقاومة صعبة وأعلى ما وصلت إليه السوق في الجلسة 9245 نقطة ثم تعرضت لضغوط بيعية. مواصلة عدم تحقيق مستويات أعلى من الجلسة السابقة ستزيد من رغبة البيع لجني الأرباح ما يشكل ضغطا على السوق خاصة في ظل مكررات مرتفعة. وفي المقابل قرب زيادة وزن السوق في مؤشر فوتسي-راسل، قد يبقي السوق في مستوى أفقي على الأقل. وستلعب العوامل الأساسية دورا جوهريا في تحرك السوق إلا أن الشركات في المعظم لم تعلن نتائجها المالية للربع الأول.



الأداء العام للسوق



افتتح المؤشر العام عند 9238 نقطة، وحقق ارتفاعا طفيفا ليصل إلى 9245 نقطة، بينما أدنى نقطة عند 9177 نقطة فاقدا 0.65 في المائة، في نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 9196 نقطة فاقدا 41 نقطة بنسبة 0.45 في المائة. وتراجعت السيولة 40 في المائة بنحو 1.9 مليار ريال لتصل إلى 2.8 مليار ريال، وبلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة 29 ألف ريال. بينما انخفضت الأسهم المتداولة 36 في المائة بنحو 59 مليون سهم لتصل إلى 107 ملايين سهم متداول، وبلغ معدل التدوير 0.2 في المائة. أما الصفقات فقد تراجعت 24 في المائة بنحو 31 ألف صفقة لتصل إلى 97 ألف صفقة.

أداء القطاعات



ارتفعت ستة قطاعات مقابل تراجع البقية. وتصدر المرتفعة "التأمين" بنسبة 0.6 في المائة، يليه "الاتصالات" بنسبة 0.35 في المائة، وحل ثالثا "تجزئة السلع الكمالية" بنسبة 0.32 في المائة. بينما تصدر المتراجعة "الخدمات الاستهلاكية" بنسبة 1.4 في المائة، يليه "الأدوية" بنسبة 0.9 في المائة، وحل ثالثا "الإعلام والترفيه" بنسبة 0.7 في المائة.

وكان الأعلى تداولا "المصارف" بقيمة 848 مليون ريال بنسبة 30 في المائة، يليه "المواد الأساسية" بنسبة 24 في المائة بقيمة 680 مليون ريال، وحل ثالثا "التأمين" بنسبة 10 في المائة بقيمة 279 مليون ريال.



أداء الأسهم



تصدر الأسهم المرتفعة "التعاونية" بنسبة 4.7 في المائة ليغلق عند 67.20 ريال، يليه "الواحة" بنسبة 4.6 في المائة ليغلق عند 43.95 ريال، وحل ثالثا "بروج للتأمين" بنسبة 3.4 في المائة ليغلق عند 24.10 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "الخضري" بنسبة 2.6 في المائة ليغلق عند 5.65 ريال، يليه "الدريس" بنسبة 2.6 في المائة ليغلق عند 30.20 ريال، وحل ثالثا "الأحساء للتنمية" بنسبة 2.5 في المائة ليغلق عند 11.50 ريال.

وكان الأعلى تداولا "الراجحي" بقيمة 322 مليون ريال، يليه "سابك" بقيمة 314 مليون ريال، وحل ثالثا "الإنماء" بقيمة 255 مليون ريال.

*وحدة التقارير الاقتصادية