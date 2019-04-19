«نمو» ترتفع للجلسة الثانية .. وقيمة التداول عند مليون ريال

ارتفعت السوق الموازية "نمو" للجلسة الثانية على التوالي لتغلق عند 3636 نقطة رابحة 11 نقطة بنسبة 0.33 في المائة. وتراجعت قيمة التداول 19 في المائة إلى مليون ريال، بمعدل ثمانية آلاف ريال. بينما انخفضت الأسهم المتداولة 47 في المائة إلى 39 ألف سهم. أما الصفقات فتراجعت 17 في المائة إلى 132 صفقة. وارتفعت ثلاثة أسهم مقابل تراجع "بحر العرب" وحيدا بنسبة 1.5 في المائة ليغلق عند 10.80 ريال، واستقرار البقية. وتصدر المرتفعة "التطويرية الغذائية" بنسبة 2 في المائة، ليغلق عند 99.90 ريال، يليه "باعظيم" بنسبة 1.75 في المائة ليغلق عند 29 ريالا، وحل ثالثا "العمران" بنسبة 1.7 في المائة ليغلق عند 15.76 ريال. وكان الأعلى تداولا "التطويرية الغذائية" بقيمة 436 ألف ريال، يليه "باعظيم" بقيمة 345 ألف ريال، وحل ثالثا "بحر العرب" بقيمة 153 ألف ريال.