بورصة وول ستريت تغلق على ارتفاع طفيف بفضل مكاسب لأسهم الشركات الصناعية

دفعت مكاسب لأسهم الشركات الصناعية المؤشرين داو جونز الصناعي وستاندرد آند بورز500 للصعود اليوم الخميس في أعقاب بيانات اقتصادية أمريكية قوية وحزمة تقارير إيجابية لأرباح الشركات.

وأنهى داو جونز جلسة التداول في بورصة وول ستريت مرتفعا 110.21 نقطة، أو 0.42%، إلى 26559.75 نقطة بينما زاد المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا 4.58 نقطة، أو 0.16%، ليغلق عند 2905.03 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعا 1.98 نقطة، أو 0.02%، إلى 7998.06 نقطة.

وتنهي المؤشرات الثلاثة الأسبوع على تباين، مع صعود داو جونز 0.56 بالمئة وناسداك 0.17 بالمئة في حين تراجع ستاندرد آند بورز 0.08 بالمئة.

وستكون الأسواق المالية في الولايات المتحدة مغلقة غدا في عطلة الجمعة العظيمة.