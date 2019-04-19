تراجع الذهب في التعاملات الأمريكية لليوم الخامس على التوالي

سجلت أسعار التعاقدات الآجلة للذهب تراجعا جديدا لليوم الخامس على التوالي في تعاملات اليوم الخميس ، مع تحسن الدولار مدعوما بالبيانات الاقتصادية الجيدة.

وارتفع مؤشر الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى بنسبة 5ر0% تقريبا إلى 48ر97 نقطة مع ارتفاع مبيعات التجزئة الأمريكية خلال آذار/مارس الماضي بأكثر من التوقعات.

وتراجع سعر المعدن الأصفر في تعاملات اليوم بمقدار 80ر0 دولار أي بنسبة 06ر0 إلى 1276 دولار للأوقية تسليم حزيران/يونيو المقبل، وهو أقل مستوى له منذ أواخر كانون أول/ديسمبر الماضي.

وكان الذهب تراجع أمس بمقدار 60ر0 دولار إلى 60ر1276 دولار للأوقية. وفقد الذهب نحو 5ر1% من قيمته خلال أسبوع التداول الحالي.

وارتفع سعر الفضة بمقدار 016ر0 دولار إلى 955ر14 دولار للأوقية تسليم آيار/مايو المقبل، في حين تراجع سعر النحاس بمقدار 0475ر0 دولار إلى 9200ر2 دولار للرطل تسليم أيار/مايو المقبل.

وعلى صعيد الأنباء الاقتصادية، أظهر تقرير اقتصادي مستقل صدر اليوم الخميس ارتفاعا طفيفا للمؤشر الرئيسي لقياس أداء النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة خلال آذار/مارس الماضي، وهو ما جاء أعلى من التوقعات.

وذكر معهد "كونفرانس بورد" الاقتصادي الأمريكي المستقل أن المؤشر الرئيسي لأداء النشاط الاقتصادي الأمريكي ارتفع خلال الشهر الماضي، بنسبة 4ر0% بعد ارتفاع بنسبة 1ر0% خلال شباط/فبراير الماضي، وفقا للبيانات المعدلة.

كان المحللون يتوقعون ارتفاع المؤشر خلال الشهر الماضي بنسبة 3ر0% مقابل ارتفاعه بنسبة 2ر0% خلال الشهر السابق، وفقا للبيانات الأولية.

وبالنسبة لسوق العمل الأمريكية، تراجع عدد طلبات الحصول على إعانة بطالة في الولايات المتحدة، خلال الأسبوع المنتهي في 13 نيسان/أبريل الحالي ليصل إلى أقل مستوى له منذ حوالي 50 عاما.

وأشار تقرير وزارة العمل الأمريكية، الصادر اليوم الخميس، إلى أن عدد طلبات الحصول على إعانة بطالة لأول مرة، بلغ خلال الأسبوع الماضي 192 ألف طلب، بتراجع قدره 5 آلاف طلب عن الأسبوع السابق عليه، وفقا للبيانات المعدلة، حيث كان 197 ألف طلب.

كان المحللون يتوقعون ارتفاع عدد الطلبات في الأسبوع الماضي، إلى 205 آلاف طلب، مقابل 196 ألف طلب في الأسبوع السابق وفقا للبيانات الأولية.

كما أظهرت البيانات الاقتصادية الصادرة اليوم الخميس ارتفاع مخزون الشركات الأمريكية خلال شباط/فبراير الماضي مقارنة بالشهر السابق، بأقل قليلا من تقديرات الاقتصاديين.

وذكرت وزارة التجارة الامريكية اليوم الخميس أن المخزون ارتفع خلال شباط/فبراير الماضي بنسبة 3ر0% بعد ارتفاعه بنسبة 9ر0% خلال كانون ثان/يناير الماضي.

كان المحللون يتوقعون ارتفاعه بنسبة 4ر0% خلال شباط/فبراير الماضي.