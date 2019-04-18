"المديرون" و"المهن الكتابية" و"البيع" الأعلى توطينا في القطاع الخاص السعودي بأكثر من 50 %

حلت المهن الكتابية الأكثر توطينا (نسبة السعوديين من إجمالي العمالة بالمهنة) بين جميع المهن في القطاع الخاص السعودي بنهاية الربع الرابع من العام الماضي 2018، بمعدل توطين 88.5 في المائة، في حين جاءت "مهن الزراعة وتربية الحيوان والطيور والصيد" الأقل توطينا بمعدل 5.1 في المائة.

وأظهر تحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات حكومية، أن "المهن الكتابية" و"المشرعون والمديرون ومديرو الأعمال" الأعلى توطينا في القطاع الخاص السعودي بنسب 88.5 في المائة، و71.7 في المائة، أي بنسبة أكثر من 50 في المائة.

كما جاءت المهن الكتابية أيضا الأكثر استقطابا للسعوديين في القطاع الخاص "نسبة السعوديين في المهنة من إجمالي المواطنين في القطاع الخاص".

ويعمل في المهن الكتابية أكثر من ربع العمالة السعودية في القطاع الخاص، بعدد 516 ألف مشتغل يشكلون 26.8 في المائة من إجمالي السعوديين العاملين في القطاع الخاص بنهاية الربع الرابع من العام الماضي البالغ نحو 1.93 مليون مشتغل.

وقصرت وزارة العمل، العمل في عدد من المهن الكتابية على السعوديين فقط، من بينها "كاتب شؤون الأفراد، كاتب توظيف، كاتب شؤون موظفين، كاتب الدوام، كاتب استقبال عام، كاتب الاستقبال الفندقي، كاتب استقبال المرضى، كاتب الشكاوى".

على الجانب الآخر، جاءت "مهن الزراعة وتربية الحيوان والطيور والصيد" أقل المهن استقطابا أو جذبا للسعوديين في القطاع الخاص، إذ يعمل بها نحو 4.1 ألف مشتغل يشكلون 0.2 في المائة من إجمالي السعوديين العاملين في القطاع الخاص.

وارتفعت نسبة التوطين في القطاع الخاص من 18.1 في المائة في الربع الرابع 2016 إلى 21.8 في المائة في الربع الرابع 2018، وكانت النسبة 19.9 في المائة بنهاية الربع الرابع 2017.

ويقصد بالعاملين في القطاع الخاص، المشتركين على رأس العمل الخاضعين لأنظمة ولوائح التأمينات الاجتماعية.

وتصنف مؤسسة التأمينات الاجتماعية المهن في القطاع الخاص إلى عشر مجموعات رئيسة وهي، المهن الكتابية، المشرعون والمديرون ومديرو الأعمال، مهن البيع، الاختصاصيون في المجالات العلمية والفنية والإنسانية، الفنيون في المجالات العلمية والفنية والإنسانية، مهن العمليات الصناعية والكيميائية والصناعات الغذائية، المهن الهندسية الأساسية المساعدة، مهن الخدمات، مهن الزراعة وتربية الحيوان والطيور والصيد، مهن أخرى.



المهن الأكثر توطينا

وجاء ترتيب المهن في القطاع الخاص من حيث الأكثر توطينا بنهاية الربع الرابع من العام الماضي كما يلي: المهن الكتابية (88.5 في المائة)، المشرعون والمديرون ومديرو الأعمال (71.7 في المائة)، مهن البيع (49.6 في المائة)، الاختصاصيون في المجالات العلمية والفنية والإنسانية (39.3 في المائة)، الفنيون في المجالات العلمية والفنية والإنسانية (32.1 في المائة).

فيما بلغت نسبة التوطين في مهن العمليات الصناعية والكيميائية والصناعات الغذائية 17.4 في المائة، المهن الهندسية الأساسية المساعدة (9.6 في المائة)، مهن الخدمات (9.1 في المائة)، مهن الزراعة وتربية الحيوان والطيور والصيد (5.1 في المائة)، مهن أخرى (9.6 في المائة).



المهن الأكثر جذبا

وحسب المهن الأكثر استقطابا للسعوديين في القطاع، تصدرت "المهن الكتابية" العشر مهن القطاع الخاص، بعدد 516 ألف مشتغل سعودي، يمثلون 26.8 في المائة من المواطنين العاملين في القطاع الخاص بنهاية الربع الرابع من العام الماضي.

وجاءت "مهن الخدمات" بعدد 338.5 ألف مشتغل سعودي يمثلون 17.5 في المائة من المواطنين العاملين في القطاع الخاص، ثم "مهن البيع" وعددهم 261.5 ألف مشتغل سعودي يمثلون 13.5 في المائة من المواطنين العاملين في القطاع الخاص.

ورابعا "الفنيون في المجالات العلمية والفنية والإنسانية" وعددهم 211.8 ألف مشتغل سعودي، يمثلون 11 في المائة من المواطنين العاملين في القطاع الخاص، ثم "المهن الهندسية والأساسية المساعدة" بعدد 202.3 ألف مشتغل سعودي، يمثلون 10.5 في المائة من المواطنين العاملين في القطاع الخاص.

وفي المرتبة السادسة جاء "الاختصاصيون في المجالات العلمية والفنية والإنسانية" بعدد 175.7 ألف مشتغل سعودي، يمثلون 9.1 في المائة من المواطنين العاملين في القطاع الخاص، ثم "المشرعون والمديرون ومديرو الأعمال" وعددهم 155.8 ألف مشتغل سعودي، يمثلون 8.1 في المائة من المواطنين العاملين في القطاع الخاص.

وثامنا "مهن العمليات الصناعية والكيميائية والصناعات الغذائية" بعدد 31.7 ألف مشتغل سعودي، يمثلون 1.6 في المائة من المواطنين العاملين في القطاع الخاص، ثم "مهن الزراعة وتربية الحيوان والطيور والصيد" بعدد 4.1 ألف مشتغل سعودي يمثلون 0.2 في المائة من المواطنين العاملين في القطاع الخاص.

أما "المهن الأخرى" فبلغ عدد من يعمل بها 1.1 ألف مشتغل سعودي، يمثلون 1.7 في المائة من المواطنين العاملين في القطاع الخاص.

* وحدة التقارير الاقتصادية