إدارة ترمب تتوقع 76 ألف وظيفة جديدة من اتفاقية التجارة لأمريكا الشمالية

قالت إدارة ترمب اليوم الخميس إن الاتفاقية الجديدة للتجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا) ستخلق 76 ألف وظيفة في قطاع السيارات في غضون خمس سنوات مع قيام مصنعي السيارات باستثمار حوالي 34 مليار دولار في مصانع جديدة للتقيد بالقواعد الجديدة بشأن المحتوى الاقليمي في الاتفاقية.

وقال مسؤول بمكتب الممثل التجاري الأمريكي للصحفيين إن تقديرات الوظائف والاستثمار تستند إلى خطط كشف عنها مصنعو السيارات للتقيد بقواعد المنشأ الأكثر صرامة في الاتفاقية الجديدة التي تجمع الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وتتضمن التقديرات استثمارات تصل قيمتها إلى 15.3 مليار دولار أعلنت عنها شركات فورد موتور وجنرال موتورز وتويوتا وفولكسفاجن لصناعة السيارات بالإضافة إلى شركة إس.كيه إنوفيشن لصناعة البطاريات.